Звезды Шазама и Ривердейла снимутся в музыкальной комедии

Новости культуры:Актеры Закари Ливай и Коул Спроус сыграют рокеров в музыкальной комедии "Под прикрытием" (Undercover).

Фильм расскажет историю о бывшем рокере, а ныне отце-одиночке Джеке (Ливай), который, чтобы хоть как-то свести концы с концами, инкогнито примыкает к играющей на свадьбах рок-группе. Группа, созданная Беном (Спроус), начинает обретать популярность, но тут правда о личности Джека выходит наружу. Теперь герою надо понять, что для него важнее всего в жизни, и заодно помочь юному Бену найти свое место.

Как сообщает Variety, режиссером картины выступит Стив Пинк ("Машина времени в джакузи").

Комедию обещают наполнить каверами любимых песен.

Съемки должны стартовать в апреле этого года, о дате выхода не сообщается.