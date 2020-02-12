"Изгой-Один": сериал-приквел "Звездных войн" вот-вот начнут снимать

Новости культуры:Диего Луна анонсировал работу над приквелом фильма "Звездные войны".

После успеха "Мандалорца" и окончания саги о Скайуокере франшиза переходит на маленький экран Disney+. Помимо двух известных сериалов в работе, у нас есть приквел "Изгоя-один", посвященный Кассиану Андору Диего Луны.

В интервью Entertainment Tonight Диего Луна рассказал, что съемки начнутся в этом году. Именно персонаж Луны по имени Кассиан Андор должен стать главным героем предстоящего сериала.

"Да, мы работаем. Мы работаем в этом году. Это происходит, и я готовлюсь к этому. Я не могу ждать. Это действительно здорово — рассказать историю, где вы уже знаете конец. Это другой подход из-за красоты и того, как все происходит. Вы знаете конец, но Вы не знаете, как это произошло", - отметил Луна.

Сериал "Изгой-Один" станет очередным телешоу по "Звездным войнам", выходящим на платформе Disney+. Прошлой осенью состоялась премьера "Мандалорца", который завоевал большую популярность и был продлен на второй сезон. Также сообщалось, что герои сериала "Мандалорец" могут получить собственные спин-оффы.