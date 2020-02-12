"P.S. Я люблю тебя": фильм получит продолжение

Новости культуры:Кинокомпания Alcon Entertainment планирует снять продолжение фильма "P.S. Я люблю тебя".

Картина станет экранизацией книги ирландской писательницы Сесилии Ахерн "Постскриптум" (Postscript).

Как сообщает Variety, о запуске картины объявили руководители студии Эндрю Косов и Бродерик Джонсон. Они также выступят продюсерами проекта.

Роман был опубликован осенью 2019 года. В нем описываются события, происходящие после книги "P.S. Я люблю тебя".

По сюжету, главная героиня выполняет последнюю просьбу своего мужа, который скончался от рака. Неожиданно к ней начинают обращаться неизлечимо больные люди, которые хотят оставить послания своим любимым, как это сделал супруг девушки.

Напомним, в 2007 году на экраны вышел фильм, снятый по мотивам книги "P.S. Я люблю тебя", с Хилари Суонк и Джерардом Батлером в главных ролях. Трогательная история о женщине, которая переживает утрату мужа, стала одним из самых популярных ромкомов и собрала в прокате 156 млн долл. Кто будет сниматься в продолжении пока неизвестно.