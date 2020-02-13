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Disney продолжает реанимировать старые проекты: "Дорогая, я уменьшил детей" получит продолжение

Disney продолжает реанимировать старые проекты: "Дорогая, я уменьшил детей" получит продолжение
03:28 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Walt DIsney снимет продолжение фильма "Дорогая, я уменьшил детей".

Студия Walt Disney запускает в производство продолжение фантастического фильма "Дорогая, я уменьшил детей". Как сообщает издание The Hollywood Reporter, постановщиком станет создатель оригинальной ленты Джо Джонстон. Исполнитель главной роли Рик Моранис также вернется в новом проекте.

В оригинале 1989 года как речь шла о гениальном, но рассеянном ученом, дети которого случайно оказываются жертвами его эксперимента и в конечном итоге уменьшаются до размеров насекомых. Фильм оказался очень успешен в прокате: при производственном бюджете всего в 18 миллионов долларов его кассовые сборы превысили 222 миллиона долларов.

В 1992 году в прокат был выпущен сиквел под названием "Дорогая, я увеличил ребенка", он уже не пользовался таким спросом у зрителей. Еще через пять лет на DVD вышел триквел. Моранис снимался во всех трех фильмах.

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Студия Walt Disney стремится реанимировать многие проекты из своей библиотеки. Она с разной степенью успешности снимает фильмы по мотивам своих анимационных шедевров. В 2020 году очередной такой лентой станет "Мулан".

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Фильм, Дисней, Джо Джонстон, Рик Моранис.
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