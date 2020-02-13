Скачать
Четверг, 13.02.2020
В Украине появится еще один международный аэропорт
В Украине появится еще один международный аэропорт
Дубилет рассказал, как посчитают население Крым и Донбасса
Дубилет рассказал, как посчитают население Крым и Донбасса
Маркевич возвращается к тренерской работе
Маркевич возвращается к тренерской работе
Афиша интересных событий в Украине на 15-16 февраля
Афиша интересных событий в Украине на 15-16 февраля

Актер Крис Пайн сообщил, как Стивен Тревор изменится в "Чудо-женщине: 1984"

Актер Крис Пайн сообщил, как Стивен Тревор изменится в "Чудо-женщине: 1984"
15:25 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Актер признался, что если в первом фильме он "сыграл уставшего от жизни солдата, который видел всю порочность, то на этот раз Тревор предстанет более "восторженным и радостным".

После того как был объявлен каст "Чудо-женщины: 1984", фанаты были немного шокированы, ведь выяснилось, что в числе прочих актеров в сиквеле истории про Диану появится Крис Пайн.

И даже если не принимать в расчет то, что его герой Стив погиб в первом фильме, таймлайн которого приходится на Первую мировую войну, он все равно к 1984 году должен быть слишком стар.

Конечно, было бы наивно рассчитывать на то, что кто-то из съемочной группы новой "Чудо-женщины" заранее объяснит, каким образом бравый пилот вновь вернется в повествование, но сам Пайн рассказал, что его персонаж претерпел определенные изменения.

В Disney ведутся работы над "Аладдин 2" (Видео)

Я буду просто другом, любовником, парнем-телохранителем, который изо всех сил старается помочь Диане в ее миссии, — сказал Крис, а также добавил, что отношения Стива и Чудо-женщины теперь отчасти похожи на связь Ватсона и Шерлока Холмса.

Что ж, слова Пайна вкупе с яркой атмосферой 80-х, которая отчетливо заметна в первом трейлере, подтверждают, что фильм "Чудо-женщина: 1984" получится вполне жизнерадостным, несмотря на появление новых злодеев. Премьера ленты назначена на 4 июня этого года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Актер, Крис Пайн, Чудо-женщина 1984, Стивен Тревор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогреет до +13°: синоптики рассказали, когда придет потепление
02 Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
03 Опасней коронавируса: в Африке зафиксирована вспышка нового смертельного заболевания
04 Продукты, которые считаются лучшими лекарствами от изжоги
05 В Китае выдвинули новую версию распространения коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
От коронавируса в Японии зафиксировали первую смерть
От коронавируса в Японии зафиксировали первую смерть
НБУ посчитал, сколько платежных карт на руках у украинцев
НБУ посчитал, сколько платежных карт на руках у украинцев
НБУ решил отсрочить раскрытие банками стоимости услуг
НБУ решил отсрочить раскрытие банками стоимости услуг
Блейк Лайвли рассказала, насколько изменилась после рождения третьего ребенка
Блейк Лайвли рассказала, насколько изменилась после рождения третьего ребенка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь