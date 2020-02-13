Актер Крис Пайн сообщил, как Стивен Тревор изменится в "Чудо-женщине: 1984"

Новости культуры:Актер признался, что если в первом фильме он "сыграл уставшего от жизни солдата, который видел всю порочность, то на этот раз Тревор предстанет более "восторженным и радостным".

После того как был объявлен каст "Чудо-женщины: 1984", фанаты были немного шокированы, ведь выяснилось, что в числе прочих актеров в сиквеле истории про Диану появится Крис Пайн.

И даже если не принимать в расчет то, что его герой Стив погиб в первом фильме, таймлайн которого приходится на Первую мировую войну, он все равно к 1984 году должен быть слишком стар.

Конечно, было бы наивно рассчитывать на то, что кто-то из съемочной группы новой "Чудо-женщины" заранее объяснит, каким образом бравый пилот вновь вернется в повествование, но сам Пайн рассказал, что его персонаж претерпел определенные изменения.

Я буду просто другом, любовником, парнем-телохранителем, который изо всех сил старается помочь Диане в ее миссии, — сказал Крис, а также добавил, что отношения Стива и Чудо-женщины теперь отчасти похожи на связь Ватсона и Шерлока Холмса.

Что ж, слова Пайна вкупе с яркой атмосферой 80-х, которая отчетливо заметна в первом трейлере, подтверждают, что фильм "Чудо-женщина: 1984" получится вполне жизнерадостным, несмотря на появление новых злодеев. Премьера ленты назначена на 4 июня этого года.