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Пятница, 14.02.2020
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Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Бэтмена

Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Бэтмена
10:49 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:На экране появится сразу несколько каноничных врагов Темного рыцаря, в числе которых будут Пингвин, Женщина-кошка, Кармайн Фальконе и Загадочник.

Постановщик нового "Бэтмена" Мэтт Ривз выложил короткий ролик, на котором впервые можно увидеть Роберта Паттинсона в облачении Темного рыцаря.

Стоит оговориться, что это не совсем кадры со съемочной площадки, а лишь тестовый видеоматериал. Дизайн представленного костюма может в дальнейшем претерпеть какие-то изменения, но на данный момент он являет собой крепкую черную броню с традиционным значком летучей мыши на груди.

Опубликованное Ривзом видео выполнено в красных тонах, но скрупулезные поклонники уже успели перевести изображение в черно-белую гамму, чтобы лучше рассмотреть детали нового бэт-костюма. 

Съемки "Бэтмена" официально стартовали 28 января. В новой картине зрителям не стоит ждать еще одной версии о происхождении Темного рыцаря — вместо этого Ривз собирается показать путь Бэтмена от борца с уличными преступниками до легендарного супергероя, который стал покровителем Готэм Сити.  

 
 
 
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Last 2 for now, the strap and the face mask as requested :D #TheBatman

Публикация от Bosslogic (@bosslogic)

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В предстоящем фильме 30-летнему Бэтмену предстоит выступить в качестве детектива, чтобы раскрыть масштабный преступный заговор, попутно разбираясь с собственной идентичностью и предназначением. 

В прокат "Бэтмен" выйдет 24 июня 2021 года.

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Фильмы, Кино, Бэтмен, Актеры, Роберт Паттинсон, Мэтт Ривз.
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