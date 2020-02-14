Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Бэтмена

Новости культуры:На экране появится сразу несколько каноничных врагов Темного рыцаря, в числе которых будут Пингвин, Женщина-кошка, Кармайн Фальконе и Загадочник.

Постановщик нового "Бэтмена" Мэтт Ривз выложил короткий ролик, на котором впервые можно увидеть Роберта Паттинсона в облачении Темного рыцаря.

Стоит оговориться, что это не совсем кадры со съемочной площадки, а лишь тестовый видеоматериал. Дизайн представленного костюма может в дальнейшем претерпеть какие-то изменения, но на данный момент он являет собой крепкую черную броню с традиционным значком летучей мыши на груди.

Опубликованное Ривзом видео выполнено в красных тонах, но скрупулезные поклонники уже успели перевести изображение в черно-белую гамму, чтобы лучше рассмотреть детали нового бэт-костюма.

Съемки "Бэтмена" официально стартовали 28 января. В новой картине зрителям не стоит ждать еще одной версии о происхождении Темного рыцаря — вместо этого Ривз собирается показать путь Бэтмена от борца с уличными преступниками до легендарного супергероя, который стал покровителем Готэм Сити.

В предстоящем фильме 30-летнему Бэтмену предстоит выступить в качестве детектива, чтобы раскрыть масштабный преступный заговор, попутно разбираясь с собственной идентичностью и предназначением.

В прокат "Бэтмен" выйдет 24 июня 2021 года.