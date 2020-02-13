Скачать
Четверг, 13.02.2020
Баканов: Мы работаем над новой организационной структурой СБУ
Баканов: Мы работаем над новой организационной структурой СБУ
Загороднюк о ПРВ: Мы очень внимательно следим за ходом реформ
Загороднюк о ПРВ: Мы очень внимательно следим за ходом реформ
Российский тренер: У меня много дорогих часов от братьев Суркисов
Российский тренер: У меня много дорогих часов от братьев Суркисов
Sony World Photography Awards 2020: шорт-лист премии
Sony World Photography Awards 2020: шорт-лист премии

Золотая малина 2020: названы претенденты на антипремию

Золотая малина 2020: названы претенденты на антипремию
20:11 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Главной неожиданностью в связи с "Золотой малиной" по итогам 2019 года стало включение в список номинантов триумфального "Джокера".

Вероятно, повсеместное упоминание этого фильма настолько надоело учредителям награды, что в отместку они запустили новую номинацию под названием "Самое безрассудное пренебрежение жизнью человека и общественным имуществом", фаворитом которой стала именно картина Тодда Филлипса. Что до других номинантов, тот тут все ожидаемо: мюзикл Тома Хупера "Кошки" претендует сразу на 9 "Золотых малин", тогда как "Рэмбо: Последняя кровь" остался чуть позади с 8 номинациями.

Полный список номинантов на "Золотую малину"2020

Худший фильм

  • "Кошки"

  • "Фанатик"

  • "Призраки Шэрон Тейт"

  • "Мэдея на похоронах"

  • "Рэмбо: Последняя кровь"

Худший режиссер

  • Фред Дерст ("Фанатик")

  • Джеймс Франко ("Зеровилль")

  • Адриан Грюнберг ("Рэмбо: Последняя кровь")

  • Том Хупер ("Кошки")

  • Нил Маршалл ("Хеллбой")

Актер Крис Пайн сообщил, как Стивен Тревор изменится в "Чудо-женщине: 1984"

Худший актер

  • Джеймс Франко ("Зеровилль")

  • Дэвид Харбор ("Хеллбой")

  • Мэттью Макконахи ("Море соблазна")

  • Сильвестр Сталлоне ("Рэмбо: Последняя кровь")

  • Джон Траволта ("Фанатик")

Худшая актриса

  • Хилари Дафф ("Призраки Шэрон Тейт")

  • Энн Хэтэуэй ("Отпетые мошенницы" и "Море соблазна")

  • Франческа Хэйуорд ("Кошки")

  • Тайлер Перри ("Мэдея на похоронах")

  • Ребел Уилсон ("Отпетые мошенницы")

Худший актер второго плана

  • Джеймс Корден ("Кошки")

  • Тайлер Перри (Джо в "Мэдея на похоронах")

  • Тайлер Перри (дядя Хитроу в "Мэдея на похоронах")

  • Сет Роген ("Зеровилль")

  • Брюс Уиллис ("Стекло")

В Disney ведутся работы над "Аладдин 2" (Видео)

Худшая актриса второго плана

  • Джессика Честейн ("Люди Икс: Темный феникс")

  • Кэсси Дэвис ("Мэдея на похоронах")

  • Джуди Денч ("Кошки")

  • Финесса Пинеда ("Рэмбо: Последняя кровь")

  • Ребел Уилсон ("Кошки")

Худший сценарий

  • "Кошки"

  • "Призраки Шэрон Тейт"

  • "Хеллбой"

  • "Мэдея на похоронах"

  • "Рэмбо: Последняя кровь"

Худший ремейк или сиквел

  • "Люди Икс: Темный феникс"

  • "Годзилла: Король монстров"

  • "Хеллбой"

  • "Мэдея на похоронах"

  • "Рэмбо: Последняя кровь"

Слэшер "Городские легенды" получит продолжение: теперь о "цифровой эре"

Худший экранный дуэт

  • Два любых полукошачьих-получеловечьих комочка шерсти ("Кошки")

  • Джейсон Деруло и его удаленная с помощью компьютерной графики выпуклость ("Кошки")

  • Тайлер Перри и Тайлер Перри ("Мэдея на похоронах")

  • Сильвестр Сталлоне и его бессильная ярость ("Рэмбо: Последняя кровь")

  • Джон Траволта и любой сценарий, на который он соглашается ("Фанатик")

"Самое безрассудное пренебрежение жизнью человека и общественным имуществом"

  • "Джокер"

  • "Закатать в асфальт"

  • "Призраки Шэрон Тейт"

  • "Хеллбой"

  • "Рэмбо: Последняя кровь"

Премия за восстановление репутации

  • Эдди Мерфи ("Меня зовут Долемайт")

  • Киану Ривз ("Джон Уик 3", "История игрушек 4")

  • Адам Сэндлер ("Неограненные драгоценности")

  • Дженнифер Лопес ("Стриптизерши")

  • Уилл Смит ("Аладдин")

Новый проект Sony и Marvel: у человека-паука может появиться "подружка"

Дата очередной церемонии "Золотая малина" пока не объявлена. Вопреки традиции, в этом году эта антипремия будет разыграна после "Оскара".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Номинанты, Золотая малина, Золотая малина 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогреет до +13°: синоптики рассказали, когда придет потепление
02 Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
03 Опасней коронавируса: в Африке зафиксирована вспышка нового смертельного заболевания
04 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 февраля
05 Продукты, которые считаются лучшими лекарствами от изжоги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Предвыборная гонка: Трамп и Блумберг поругались в сети
Трамп и Блумберг поругались в сети
Все, что нужно знать абитуриенту: нововведения вступительной кампании 2020
Нововведения вступительной кампании 2020
Кучма и Хербст поговорили о ходе Минского процесса
Кучма и Хербст поговорили о ходе Минского процесса
Need For Speed вернулась к разработчикам Criterion Games
Need For Speed вернулась к разработчикам Criterion Games
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь