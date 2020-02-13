Золотая малина 2020: названы претенденты на антипремию

Новости культуры:Главной неожиданностью в связи с "Золотой малиной" по итогам 2019 года стало включение в список номинантов триумфального "Джокера".

Вероятно, повсеместное упоминание этого фильма настолько надоело учредителям награды, что в отместку они запустили новую номинацию под названием "Самое безрассудное пренебрежение жизнью человека и общественным имуществом", фаворитом которой стала именно картина Тодда Филлипса. Что до других номинантов, тот тут все ожидаемо: мюзикл Тома Хупера "Кошки" претендует сразу на 9 "Золотых малин", тогда как "Рэмбо: Последняя кровь" остался чуть позади с 8 номинациями.

Полный список номинантов на "Золотую малину"2020

Худший фильм

"Кошки"

"Фанатик"

"Призраки Шэрон Тейт"

"Мэдея на похоронах"

"Рэмбо: Последняя кровь"

Худший режиссер

Фред Дерст ("Фанатик")

Джеймс Франко ("Зеровилль")

Адриан Грюнберг ("Рэмбо: Последняя кровь")

Том Хупер ("Кошки")

Нил Маршалл ("Хеллбой")

Худший актер

Джеймс Франко ("Зеровилль")

Дэвид Харбор ("Хеллбой")

Мэттью Макконахи ("Море соблазна")

Сильвестр Сталлоне ("Рэмбо: Последняя кровь")

Джон Траволта ("Фанатик")

Худшая актриса

Хилари Дафф ("Призраки Шэрон Тейт")

Энн Хэтэуэй ("Отпетые мошенницы" и "Море соблазна")

Франческа Хэйуорд ("Кошки")

Тайлер Перри ("Мэдея на похоронах")

Ребел Уилсон ("Отпетые мошенницы")

Худший актер второго плана

Джеймс Корден ("Кошки")

Тайлер Перри (Джо в "Мэдея на похоронах")

Тайлер Перри (дядя Хитроу в "Мэдея на похоронах")

Сет Роген ("Зеровилль")

Брюс Уиллис ("Стекло")

Худшая актриса второго плана

Джессика Честейн ("Люди Икс: Темный феникс")

Кэсси Дэвис ("Мэдея на похоронах")

Джуди Денч ("Кошки")

Финесса Пинеда ("Рэмбо: Последняя кровь")

Ребел Уилсон ("Кошки")

Худший сценарий

"Кошки"

"Призраки Шэрон Тейт"

"Хеллбой"

"Мэдея на похоронах"

"Рэмбо: Последняя кровь"

Худший ремейк или сиквел

"Люди Икс: Темный феникс"

"Годзилла: Король монстров"

"Хеллбой"

"Мэдея на похоронах"

"Рэмбо: Последняя кровь"

Худший экранный дуэт

Два любых полукошачьих-получеловечьих комочка шерсти ("Кошки")

Джейсон Деруло и его удаленная с помощью компьютерной графики выпуклость ("Кошки")

Тайлер Перри и Тайлер Перри ("Мэдея на похоронах")

Сильвестр Сталлоне и его бессильная ярость ("Рэмбо: Последняя кровь")

Джон Траволта и любой сценарий, на который он соглашается ("Фанатик")

"Самое безрассудное пренебрежение жизнью человека и общественным имуществом"

"Джокер"

"Закатать в асфальт"

"Призраки Шэрон Тейт"

"Хеллбой"

"Рэмбо: Последняя кровь"

Премия за восстановление репутации

Эдди Мерфи ("Меня зовут Долемайт")

Киану Ривз ("Джон Уик 3", "История игрушек 4")

Адам Сэндлер ("Неограненные драгоценности")

Дженнифер Лопес ("Стриптизерши")

Уилл Смит ("Аладдин")

Дата очередной церемонии "Золотая малина" пока не объявлена. Вопреки традиции, в этом году эта антипремия будет разыграна после "Оскара".