Скачать
Четверг, 13.02.2020
В ЕБА анонсировали встречу Зеленского с бизнес-сообщеcтвом
В ЕБА анонсировали встречу Зеленского с бизнес-сообщеcтвом
Хербст: Сильная Украина - в интересах Соединенных Штатов
Хербст: Сильная Украина - в интересах Соединенных Штатов
Динамо вылетело из Юношеской лиги УЕФА
Динамо вылетело из Юношеской лиги УЕФА
Софи Тернер и Джо Джонас ожидают первенца
Софи Тернер и Джо Джонас ожидают первенца

Новый проект Sony и Marvel: у человека-паука может появиться "подружка"

Новый проект Sony и Marvel: у человека-паука может появиться "подружка"
01:46 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Sony Pictures готовит экранизацию комиксов о Женщине-пауке.

Студия Sony Pictures продолжит экранизировать комиксы Marvel. Как утверждает издание Geek Tyrant, одним из следующих проектов может стать фильм про Женщину-паука. Эта героиня дебютировала в 1977 году, а еще через год в связи с ростом популярности удостоилась своей собственной серии.

Первой из носивших костюм Женщины-паука была Джессика Дрю, в дальнейшем под этим псевдонимом скрывались и другие героини в том числе и Гвен Стейси из альтернативной вселенной. Персонаж появлялся в серии анимационных фильмов. Представители студии пока не комментируют эту информацию.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Sony Pictures запланировала релиз пока еще безымянного кинопроекта по мотивам комиксов Marvel на осень 2021 года. В этом же году зрителям планируется представить очередной фильм, посвященный Человеку-пауку

Гугу Эмбата-Ро сыграет главную женскую роль в сериале "Локи"

Этот персонаж находится в совместном "управлении" двух студий. Согласно условиям нового контракта, компания Wlat Disney добилась права на финансирование следующих экранизаций и, соответственно, раздела прибылей от проката. Произошло это после того, как фильм "Человек-паук: Вдали от дома" заработал в мировом прокате более миллиарда долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Marvel, Sony, Женщина-паук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина уточнила свой список на обмен в Минске
02 Новый уровень отношений ЕС с Украиной: Еврокомиссар раскрыл свои планы
03 Арахис: "плюсы" и "минусы" ореха
04 Посольство США выразило благодарность Богдану
05 Загороднюк отметил активизацию военного сотрудничества Украины и Турции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина уточнила свой список на обмен в Минске
Украина уточнила свой список на обмен в Минске
Новый уровень отношений ЕС с Украиной: Еврокомиссар раскрыл свои планы
Новый уровень отношений ЕС с Украиной: Еврокомиссар раскрыл свои планы
В Японии возросло количество зараженных коронавирусом
В Японии возросло количество зараженных коронавирусом
Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь