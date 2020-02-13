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Четверг, 13.02.2020
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Слэшер "Городские легенды" получит продолжение: теперь о "цифровой эре"

Слэшер "Городские легенды" получит продолжение: теперь о "цифровой эре"
04:23 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Screen Gems снимет новую версию фильма ужасов "Городские легенды".

Киностудия Screen Gems намерена снять новую версию популярного в прошлом молодежного слэшера под названием "Городские легенды". Как сообщает издание Deadline, постановщиком картины назначен Колин Майнихэн, создатель малобюджетного фильма ужасов "What Keeps You Alive", который с успехом демонстрировался на нескольких фестивалях.

В оригинальной картине 1998 года выпуска сюжет строился вокруг группы молодых людей, сталкивающихся с серией убийств, каждое из которых является иллюстрацией одной из ужасающих городских легенд. В фильме снимались Роберт Инглунд, Брэд Дуриф, Джулиан Ричингс, Тара Рид, Джаред Лето и другие популярные актеры.

Первая часть пользовалась успехом, поэтому в дальнейшем были сняты несколько продолжений. Последнее из них вышло в 2005 году. В новом фильме должны найти отражения особенности "цифровой эры", в которой легенды возникают и распространяются с большой скоростью в социальных сетях.

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Сроки реализации этого проекта пока не уточняются, однако отмечается, что он является приоритетным, и уже в ближайшее время студия намерена приступить к подбору исполнителей ключевых ролей.

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Фильм, Городские легенды, Screen Gems.
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