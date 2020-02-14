Мультфильм "Пушистые проказники" готовится к премьере (Видео)

Новости культуры:Уже 20 февраля на большой экран выйдет анимационный фильм "Пушистые проказники". Дети будут в восторге от истории о веселом ежике.

Февраль богат премьерами, которые с нетерпением ждали ценители качественного кино. Однако мировой кинематограф не забывает и о младших фанатах.

Режиссеры Реджина Уэлкер и Нина Уэлс сняли замечательную анимационную историю для маленьких любителей кино. Мультфильм "Пушистые проказники" готовится принимать гостей в украинских кинотеатрах уже с 20 февраля.

Сюжет мультфильма разворачивается вокруг неукротимого ежика по имени Латте. Эмоциональное и веселое животное никогда не сидит на месте. Оно всегда в движении, исследуя каждый уголок родного леса.

Даже те, кто не хотят слушать ее истории, все равно не успеют сказать и слова, чтобы опередить ежика. В каждой своей истории героиня леса выступает бесстрашной и смелой, спасая мир.

Поэтому, когда в лесу случилась беда, исчез магический водяной камень, Латте получает идеальный шанс проявить себя. Она является одной из первых жителей леса, кто соглашается отправиться на поиски похищенной ценности. Однако все идет не по плану, когда в напарники ежику дают белку Хрум, с которой она никогда не могла найти общего языка. Им предстоит приложить немало усилий, чтобы стать настоящей командой и найти камень.