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"Вечные": назван супергерой-гей, который сыграет в фильме Marvel (Фото)

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"Вечные": назван супергерой-гей, который сыграет в фильме Marvel (Фото)
19:17 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры:Фанатам "Вечных" стоит ожидать гомосексуальный поцелуй.

Некоторое время назад в Сети гуляли любопытные слухи о "Вечных" Marvel, согласно которым в киновселенной должен был появиться первый открытый супергерой-гей. Считалось, что этот пробел заполнит Фастос в исполнении Брайана Тайри Генри, но также ставки делались и на Икариса Ричарда Мэддена.

Что ж, благодаря актеру Хаазу Слейману теперь доподлинно известно, что геем действительно будет Фастос. Пока неизвестно, как будут звать героя самого Слеймана, зато фанаты в курсе, что он будет мужем персонажа Генри. А в интервью NewNowNext Хааз подтвердил, что гомосексуальный поцелуй зрители тоже увидят.

"И это красивый, очень трогательный поцелуй", - заявил актер. Также он добавил, что "все на съемочной площадке плакали", и отметил, как важно ему было показать, "насколько любящей и красивой может быть нетрадиционная семья".

Слейман признался, что считает Тайри Генри потрясающим актером, который привнес в свою роль невероятную красоту и искренность. И это именно то, что нужно для роли гея, по мнению Хааза, ведь гомосексуалов принято изображать излишне "сексуальными или протестующими".

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Да, Marvel Studios явно бодро движется в сторону разнообразия, тем не менее очень интересно проверить, не будет ли вырезана сцена с поцелуем в некоторых странах, ведь такие прецеденты имели место. Узнать точно получится уже в день украинской премьеры - она назначена на 5 ноября 2020 года.

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Marvel, Marvel Studios, Гэй, Вечные, Брайан Тайри Генри.
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