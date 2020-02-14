Съемки "Фантастических тварей 3" стартуют уже в этом феврале

Новости культуры:Каллум Тернер подтвердил заявил о начале съемок фильма "Фантастические твари и где они обитают".

В датах съемок триквела "Фантастических тварей" долгое время была полная неразбериха: изначально предполагалось, что работа над фильмом начнется летом 2019 года, потом их перенесли на осень, но и тогда ничего не произошло. В итоге по сети разлетелся слух, что продолжение истории Ньюта Саламандера (Энди Редмэйн) будут снимать весной 2020 года.

И вот на днях Каллум Тернер, сыгравший брата Ньюта, Тесеуса Саламандера, в интервью Yahoo Movies UK с уверенностью заявил, что работа над фильмом закипит уже в конце этого февраля. Кстати, это совпадает и с информацией, которой ранее делился Дэн Фоглер (Джейкоб Ковальски).

"Правда, на вопрос о том, чего зрителям стоит ожидать от новой части франшизы, Каллум удовлетворительного ответа не дал. Понятия не имею", - признался он, а позднее рассказал, что даже и сценарий еще не видел.

Предположительно съемки третьих "Фантастических тварей" были отложены из-за гигантских масштабов производства. Работать актерам, по слухам, предстоит в Рио-де-Жанейро, а также провести немало времени в Хогвартсе. Еще одной причиной задержки считается неготовый сценарий - после того как сиквел вышел несколько разочаровывающим, Джоан Роулинг плотно взялась за работу над следующим фильмом и, видимо, еще не довела сценарий до ума.

В настоящее время премьера "Фантастических тварей 3" все еще планируется на 12 ноября 2021 года. И если съемки действительно начнутся в ближайшие пару недель, новые подробности о фильме не заставят себя ждать.