Новый тизер сериала "Очень странные дела" интригует еще больше (Видео)

Новости культуры:Netflix опубликовал тизер четвертого сезона "Очень странных дел"

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новый тизер четвертого сезона сериала "Очень странные дела". В нем шериф Хоппер попадает в Россию.

Тизер так и назвали: "Из России с любовью". В ролике показывают местность в лесу. Группа заключенных кирками разбирает железную дорогу. Один из них снимает шапку и оказывается, что это шериф Хоппер, обритый налысо. Фоном звучит песня "Красная армия всех сильней".

О том, что действие нового сезона будет разворачиваться не в Хоукинсе, создатели сериала намекали еще в первом тизере. Ролик заканчивался словами "Мы больше не в Хоукинсе".

Когда выйдет новый сезон, все еще неизвестно.