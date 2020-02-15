Скачать
Суббота, 15.02.2020
Итоги дня 14 февраля: разговор Зеленского и Путина, "12 шагов к миру на Донбассе" и нефтяные разногласия
Итоги дня 14 февраля: разговор Зеленского и Путина, "12 шагов к миру на Донбассе" и нефтяные разногласия
Погода на Сретение: в каких регионах выпадет снег
Погода на Сретение: в каких регионах выпадет снег
"Играл через боль": Клопп рассказал о своей карьере футболиста
"Играл через боль": Клопп рассказал о своей карьере футболиста
15 февраля - приметы и обряды в Сретение Господне
15 февраля - приметы и обряды в Сретение Господне

Новый тизер сериала "Очень странные дела" интригует еще больше (Видео)

Новый тизер сериала "Очень странные дела" интригует еще больше (Видео)
09:07 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Netflix опубликовал тизер четвертого сезона "Очень странных дел"

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новый тизер четвертого сезона сериала "Очень странные дела". В нем шериф Хоппер попадает в Россию.

Тизер так и назвали: "Из России с любовью". В ролике показывают местность в лесу. Группа заключенных кирками разбирает железную дорогу. Один из них снимает шапку и оказывается, что это шериф Хоппер, обритый налысо. Фоном звучит песня "Красная армия всех сильней".

О том, что действие нового сезона будет разворачиваться не в Хоукинсе, создатели сериала намекали еще в первом тизере. Ролик заканчивался словами "Мы больше не в Хоукинсе".

"Очень странные дела": финальный сезон поделят на две части, но это не точно

Когда выйдет новый сезон, все еще неизвестно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тизер, Netflix, 4 сезон, Очень странные дела.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жиросжигающие продукты: худеем с пользой для здоровья
02 Умирающее Солнце уничтожит пояс астероидов - исследование
03 Погода на Сретение: в каких регионах выпадет снег
04 Чтобы "не стоять на коленях": Беларусь продолжит диверсифицировать поставки нефти
05 Если бы президентские выборы проходили завтра: на чьей стороне симпатии украинцев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран не намерен передавать черные ящики Украине
Иран не намерен передавать черные ящики Украине
Эксперты США: Мюнхенские 12 шагов к миру повторяют предложения Кремля
Эксперты США: "12 шагов" повторяют предложения Москвы
На Киевщине пройдут масштабные антитеррористические учения: граждан просят не пугаться
На Киевщине пройдут антитеррористические учения
Сретение Господне 2020: оригинальные открытки и поздравления в стихах
Сретение Господне 2020: оригинальные открытки и поздравления в стихах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь