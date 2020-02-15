Скачать
Суббота, 15.02.2020
Пенсии в Украине 2020: размер, категории и порядок начисления
Пенсии в Украине 2020: размер, категории и порядок начисления
Столтенберг назвал Россию одним из вызовов НАТО
Столтенберг назвал Россию одним из вызовов НАТО
Каратистка Терлюга завоевала лицензию на Олимпиаду-2020
Каратистка Терлюга завоевала лицензию на Олимпиаду-2020
В семье британского певца Робби Уильямса пополнение (Фото, Видео)
В семье Робби Уильямса пополнение (Фото, Видео)

СМИ: сериал "Люцифер" продлен на 6 сезон

СМИ: сериал "Люцифер" продлен на 6 сезон
11:46 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры:Закрытие популярного сериала откладывается. Фанаты в восторге!

Выяснилось, что Netflix не готов расстаться с Люцифером Морнингстаром и уже ведет переговоры с Warner Bros. Television, чтобы продлить жизнь сериала. Правда, Netflix и Warner Bros. еще никак не прокомментировали слух о вероятном появлении шестого сезона, но фанаты все равно ликуют.

Напомним, это неожиданное спасение, если оно все же произойдет, не будет для шоу первым. После того как три сезона "Люцифера" вышли на Fox, сериал был закрыт. Играющий самого Повелителя Ада Том Эллис развернул целую спасательную кампанию под хештегом #SaveLucifer, а впоследствии рассказал, как сильно его огорчила отмена шоу.

По его словам, "Люцифер" был куда популярнее всего остального, что показывал FOX. И после спасательной операции Netflix актер в полной метре ощутил на себе всю любовь зрителей.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

the lucifam is the best fam don’t @ us #lucifer

Публикация от Lucifer (@lucifernetflix)

Новый тизер сериала "Очень странные дела" интригует еще больше (Видео)

Не так давно представители стримингового сервиса заявили, что фанатам стоит готовиться к показу заключительного пятого сезона, который в настоящее время находится на последней стадии производства. Он будет состоять из 16 эпизодов, разделенных на две части. Точная дата премьеры пока не называется, но предполагается, что новые серии получится увидеть уже в этом году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Warner Bros., Netflix, 6 сезон, Люцифер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жиросжигающие продукты: худеем с пользой для здоровья
02 Погода на Сретение: в каких регионах выпадет снег
03 Умирающее Солнце уничтожит пояс астероидов - исследование
04 Сретение Господне 2020: оригинальные открытки и поздравления в стихах
05 Если бы президентские выборы проходили завтра: на чьей стороне симпатии украинцев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский поблагодарил сенаторов США за помощь
Зеленский поблагодарил сенаторов США за помощь
В Карпатах спасли пятерых туристов
В Карпатах спасли пятерых туристов
На Киевщине пройдут масштабные антитеррористические учения: граждан просят не пугаться
На Киевщине пройдут антитеррористические учения
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 февраля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь