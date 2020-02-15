СМИ: сериал "Люцифер" продлен на 6 сезон

Новости культуры:Закрытие популярного сериала откладывается. Фанаты в восторге!

Выяснилось, что Netflix не готов расстаться с Люцифером Морнингстаром и уже ведет переговоры с Warner Bros. Television, чтобы продлить жизнь сериала. Правда, Netflix и Warner Bros. еще никак не прокомментировали слух о вероятном появлении шестого сезона, но фанаты все равно ликуют.

Напомним, это неожиданное спасение, если оно все же произойдет, не будет для шоу первым. После того как три сезона "Люцифера" вышли на Fox, сериал был закрыт. Играющий самого Повелителя Ада Том Эллис развернул целую спасательную кампанию под хештегом #SaveLucifer, а впоследствии рассказал, как сильно его огорчила отмена шоу.

По его словам, "Люцифер" был куда популярнее всего остального, что показывал FOX. И после спасательной операции Netflix актер в полной метре ощутил на себе всю любовь зрителей.

Не так давно представители стримингового сервиса заявили, что фанатам стоит готовиться к показу заключительного пятого сезона, который в настоящее время находится на последней стадии производства. Он будет состоять из 16 эпизодов, разделенных на две части. Точная дата премьеры пока не называется, но предполагается, что новые серии получится увидеть уже в этом году.