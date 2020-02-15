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Суббота, 15.02.2020

"Письмо для короля": вышел тизер сериала с Энди Серкисом (Видео)

В ленте снялись Энди Серкис ("Властелин колец") и его дочь Руби Эшборн Серкис ("Сокровище нации"), Джона Лис ("Страшные сказки"), Дэвид Уэнэм ("300 спартанцев") и Амир Уилсон ("Темные начала"). В центе сюжета фэнтезийного фильма, основанного на одноименной книге голландского писателя Тонке Драгта, оказывается мальчик, которому необходимо доставить секретное письмо королю. Без ожесточенных битв на войне и магического пророчества в этой истории не обойдется. Сериал "Письмо для короля" выйдет 20 марта этого года.
112.ua
Фото: twitter
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Кино, Фильм, Тизер, Netflix, Письмо для короля.
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