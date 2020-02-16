"Авеню 5" с Хью Лори: сериал продлен на новый сезон

Новости культуры:Первый сезон стартовал 19 января этого года.

Телеканал HBO продлил на второй сезон комедийный сериал "Авеню 5", главную роль в котором сыграл Хью Лори ("Доктор Хаус"), ставший кавалером ордена Британской империи.

Создателем проекта выступил режиссер Армандо Ианнуччи, известный по сатирическому фильму "Смерть Сталина".

Как сообщает Deadline, он вновь станет шоураннером, а Хью Лори вернется к своей роли.

Когда выйдет новый сезон, пока неизвестно.

Напомним, первый сезон стартовал 19 января этого года. Сюжет вращается вокруг капитана космического круизного лайнера Райана Кларка, который отправляется в очередное путешествие. Однако в процессе он понимает, что не был готов к этому.