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Disney снимет игровой фильм про "Рапунцель"

Disney снимет игровой фильм про "Рапунцель"
13:34 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Кандидатура на роль режиссера фильма пока не утверждена.

По данным портала DisInsider, студия Disney планирует снять полнометражный игровой фильм про Рапунцель. Сценарий доверено писать Эшли Пауэлл ("Щелкунчик и Четыре королевства"), продюсерами выступают Майкл Де Лука ("Социальная сеть", "Призрачный гонщик") и Кристин Барр ("Кристофер Робин", "Дора и Затерянный город"). 

Неизвестно, будет ли итоговый фильм больше похож на исходную сказку братьев Гримм или продолжит сюжетную линию "Рапунцель: Запутанная история".

Однако, согласно инсайдерской информации, известно, что фильм снимается для показов в кинотеатрах, в отличие от других ожидаемых премьер Disney, таких как "Леди и бродяга" и "Лило и Стич", которые снимаются для демонстрации на сервисе Disney+.

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Анимационный фильм "Рапунцель: Запутанная история" 2010 года был самым дорогим анимационным проектом Disney. Бюджет картины составил 260 миллионов долларов, а сборы принесли 591 миллион. После успеха фильма последовали картины "Рапунцель: Счастлива навсегда" , "Рапунцель: Дорога к мечте" и мультсериал "Рапунцель: Новая история".

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Кино, Дисней, Мультфильмы, Мультики, Рапунцель.
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