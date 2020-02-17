Джуд Лоу снимется в новом проекте Тайки Вайтити

Новости культуры:Актер сыграет в новом сатирическом сериале Тайки Вайтити про Голливуд.

Джуд Лоу сыграет главную роль в сатирическом сериале "The Auteur", который снимет оскароносный Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо").

Проект будет выходить на канале Showtime, сообщает Variety.

Сериал основан на одноименной серии комиксов Рика Спирса и Джеймса Каллахана, выходившей с 2014 года.

Главный герой - неудавшийся продюсер Нэйтан Т. Рекс, который употребляет наркотики и пытается перезагрузить карьеру. Чтобы добиться успеха со своим новым проектом — фильмом ужасов, — он нанимает в качестве консультанта настоящего серийного убийцу.

Дата выхода нового сериала пока не известна.