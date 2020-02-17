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Берлинале 2020: программа кинофестиваля

Берлинале 2020: программа кинофестиваля
18:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Уже через несколько дней в столице Германии стартует один из самых престижных кинофестивалей Европы – Берлинале 2020.

В конце января 2020 года оргкомитет Берлинского международного кинофестиваля объявил полную программу основного конкурса. В нее вошло 18 лент из 18 стран.

Берлинале 2020 будет проходить в Берлине с 20 февраля по 1 марта.

Программа Берлинале 2020

Berlinale Talents

Темой программы Berlinale Talents станет "Коллективы" (Collectives). В нее вошло около 100 мероприятий, 33 из которых будут публичными. В списке знаменитых гостей – актриса Кейт Бланшетт, исландский композитор и лауреат BAFTA Хильдур Гуднадоуттир, а также почетная гостья Хелен Миррен и многие другие.

Европейский кинорынок (European Film Market (EFM))

Сразу после старта при кинофестивале Берлинале 2020 с 21 по 25 февраля состоится программа EFM Horizon. Причастные к программе будут обращать внимание на устойчивое развитие, благосостояние, разнообразие, сторителлинг (рассказывание историй, – LifeStyl 24), искусственный разум и иммерсивные медиа. В рамках платформы EFM будут представлены перспективные разработки в социальной, технологической, экономической и творческой сферах. Именно это позволит фанатам индустрии заглянуть в будущее индустрии кино и развлечений.

Также добавим, что в рамках специальных показов Берлинале 2020 покажут фильм Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера". Премьера ленты состоится 18 февраля.

Полный список фильмов основной конкурсной программы Берлинале 2020

1. "Берлин, Александерплац" (Berlin Alexanderplatz), Германия, Нидерланды

Режиссер: Бурхан Курбани

2. "ДАУ. Наташа" (DAU. Natasha), Германия, Украина, Великобритания, Россия

Режиссеры: Илья Хржановский и Екатерина Эртель

3. "Бегущая женщина" (The Woman Who Ran), Корея

Режиссер: Хон Сан Су

4. "Удалить историю" (Delete History), Франция, Бельгия

Режиссеры: Бенуа Делепин и Густав Керверн

5. "Непрошенный гость" (The Intruder), Аргентина, Мексика

Режиссер: Наталия Мэта

6. "Плохие сказки" (Bad Tales), Италия, Швейцария

Режиссеры: Дамиано и Фабио Д'Инноченцо

7. "Первая корова" (First Cow), США

Режиссер: Келли Райхардт

8 . "Облученный" (Irradiated), Франция, Камбоджа

Режиссер: Рити Панх

9. "Соль слез" (The Salt of Tears), Франция, Швейцария

Режиссер: Филипп Гаррель

10. "Никогда редко иногда всегда" (Never Rarely Sometimes Always), США

Режиссер: Элиза Хиттман

11. "Дни" (Days), Тайвань

Режисер: Цай Минлян

12. "Невыбранные дороги" (The Roads Not Taken), Великобритания

Режиссер: Салли Поттер

13. "Моя маленькая сестра" (My Little Sister), Швейцария

Режиссеры: Стефани Шуа и Вероника Реймонд

14. "Тут нет зла" (There Is No Evil,) Германия, Чехия, Иран

Режиссер: Мохаммад Расулоф

15. "Сибирь" (Siberia), Италия, Германия, Мексика

Режиссер: Абель Феррара

16. "Все мертвые" (All the Dead Ones), Бразилия, Франция

Режиссеры: Каэтану Готард и Марко Дутра

17. "Ундина" (Undine), Германия, Франция

Режиссер: Кристиан Петцольд

18. "Прячутся" (Hidden Away), Италия

Режиссер: Джорджо Диритти

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Что интересно, в этом году кинофестиваль отметит не только достойные ленты и их режиссеров, но и свой юбилей – 70 лет с проведения первого конкурса. Именно поэтому конкурсантам по-особенному приятно участвовать в юбилейной программе.

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