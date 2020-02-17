Меган Фокс и Брюс Уиллис снимутся в одном фильме

Новости культуры:Актеры сыграют агентов ФБР в триллере про серийного убийцу.

Рэндолл Эммет, спродюсировавший за последние четверть века более сотни фильмов, включая "Патруль", "Ирландец" и "16 кварталов", впервые попробует себя в роли режиссера на фильме Midnight in the Switchgrass ("Полночь в поле").

Сценарий фильма написал дебютант Алан Хорстейн. Как стало известно, к исполнителю главной роли полицейского из Флориды Байрона Эмилю Хиршу присоединятся Меган Фокс и Брюс Уиллис. Они сыграют агентов ФБР, напарников. Благодаря своим связям в мире большого кино начинающему режиссеру удалось собрать на свой проект отличную команду.

Действие триллера будет происходить в 2004 году. Полицейский и агенты ФБР объединятся для раскрытия ряда загадочных убийств, за которыми, по их мнению, стоит серийный убийца. Съемками займется студия Highland Film Group ("Конченая", "Финальный счет", "Кодекс Готти"). Выход фильма на экраны ожидается в 2021-22 годах.

За последний год Брюс Уиллис сыграл главные роли в фильмах "Стекло" и "Сиротский Бруклин", а также самого себя в "Лего. Фильм 2". Меган Фокс снялась в "Зеровилле" и "Возвышаясь над тенью".