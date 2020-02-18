Фильм "Мстители: Финал" установил антирекорд на "Оскаре" 2020

Новости культуры:Выйдя в прокат в прошлом году, заключительная часть "Саги бесконечности" обрела бешеный успех, став самым кассовым фильмом в истории.

Оплакивать "Мстителей: Финал" смысла нет, но флагманский фильм Marvel Studios вошел в историю "Оскара" со знаком минус.

Правда, сейчас выяснилось, что эта картина оказалась первой сумевшей в таком статусе не получить ни одной статуэтки "Оскар".

Несмотря на то что компания Disney в качестве соискателей на "Оскар" выдвинула сразу 13 артистов из "Мстителей: Финал", фильм в итоге получил лишь одну номинацию — в категории "Лучшие визуальные эффекты". Но и здесь супергеройский блокбастер братьев Руссо не одержал победу, поскольку награда досталась военной драме "1917". Вот так бесславно закончился поход "Мстителей" за "Оскаром", однако Marvel Studios вряд ли слишком расстроилась по этому поводу.

И все же такой исход дает право Джеймсу Кэмерону самодовольно ухмыльнуться, ведь его "Титаник", а затем и "Аватар", будучи самыми кассовыми фильмами, смогли завоевать целый букет "Оскаров". В 1998 году "Титаник" при 14 номинациях выиграл 11 наград — на тот момент такие показатели были рекордными. Что до "Аватара", то в 2010 году этот фильм был удостоен премий в таких номинациях, как "Лучшие визуальные эффекты", "Лучшие декорации" и "Лучшая работа оператора".

Впрочем, даже ведя речь о самых кассовых фильмах всех времен, стоит оговориться, что в этом рейтинге не учитывается инфляция. Если же принимать этот фактор в расчет, то самой успешной картиной по сей день остаются "Унесенные ветром", вышедшие в 1939 году. На "Оскаре" 1940 киноэпос Виктора Флеминга с Вивьен Ли и Кларком Гейблом удостоился 13 номинаций, выиграв в восьми из них.