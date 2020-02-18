В Сети появился украинский трейлер и дата выхода фильма "Гретель и Гензель" (Видео)

Новости культуры:Компания Orion Pictures готова представит фанатам жанра фэнтези трейлеры фильма ужасов "Гретель и Гензель".

Экранизации старых культовых сказок приобретают все большую популярность, ведь фильм – это идеальный вариант увидеть тот мир, который не можешь нарисовать в своей голове.

Очередная экранизация книги известных немецких писателей братьев Гримм "Гретель и Гензель" увидит свет уже 20 февраля. Съемками картины занимается известный американский актер и режиссер Оз Перкинс, а также компания Orion Pictures.

Как известно, фильм "Гретель и Гензель" снимали по мотивам книги немецких писателей братьев Гримм, которая впервые вышла в свет в 1812 году. Главными героями в сказке являются двое детей – брат и сестра, которых хочет съесть ведьма-людоедка. Злодейка хорошо замаскировалась, ведь она живет в глухом лесу в домике из сладостей. Однако изобретательным детям удастся спасти свои жизни.

Сюжет: события ленты 2020 года также будут разворачиваться вокруг старшей сестры Гретель и ее младшего брата Гензеля. Они отправятся в путешествие в жуткий лес в поисках пищи. Таким образом дети попадут в домик таинственной бабушки, которую сыграет 65-летняя Элис Крайдж. Прогулка сестры и брата превратится в настоящий ужас, ведь им придется вступить в схватку со злой ведьмой.