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"Зов предков": известна дата выхода экранизации романа Джека Лондона (Видео)

"Зов предков": известна дата выхода экранизации романа Джека Лондона (Видео)
12:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Роман американского писателя Джека Лондона увидит свет в девятой адаптации под одноименным названием "Зов предков".

Легендарный одноименный роман "Зов предков" Джека Лондона получил девятую по счету экранизацию в виде полнометражного фильма. Сеть давно покорил украинский трейлер приключенческой драмы. Премьера фильма "Зов предков" запланирована на 20 февраля 2020 года.

Мировой кинематограф не только создает современные картины о супергероях, но и экранизирует старую любимую классику.

Съемками фильма по мотивам произведения 1903 года занялась студия 20th Century Fox. Режиссером анимационной приключенческой картины стал трехкратный номинант на Оскар Крис Сандерс. 

В Сети появился украинский трейлер и дата выхода фильма "Гретель и Гензель" (Видео)

Сюжет: умный и добросердечный пес Бак живет на ранчо в Калифорнии в приятной семье. Однако его беззаботная и по-собачьи счастливая жизнь идет наперекосяк, когда воры похищают его у хозяев и продают на Аляску. В то время в диком и экзотическом Юконе ценились такие умные и сильные собаки.

Однако для Бака такие резкие изменения стали настоящим испытанием. В стае ездовых собак он выполнял разнообразную работу, в частности, доставлял почту. Однако со временем он найдет свое место в жизни и станет единственным хозяином своей судьбы.

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Фильмы, Трейлер, Кин, Зов предков.
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