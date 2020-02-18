"Песочный человек" Нила Геймана получит экранизацию

Новости культуры:Первый сезон сериала будет состоять из 10 часовых серий.

С лета прошлого года не было никакой новой информации об экранизации цикла графических романов Нила Геймана "Песочный человек". С учетом того, что несколько предыдущих попыток перенести комикс на экран в итоге не состоялись, это внушало определенную тревогу. Наконец появились обнадеживающие новости.

Full Circle Cinema поделились свежей информацией о работе над сериалом. В настоящий момент Netfix ищут актеров на главные роли. Морфеус, он же Песочный человек, - "высокий и худой, с белоснежной кожей, черными волосами и звездами вместо глаз. Он старателен, не склонен прощать, иногда может быть нечувствительным и плохо понимающим юмор". На эту роль ищется мужчина в возрасте 25-34 лет любой национальности. Кроме того, ищется белый мужчина в возрасте 30-35 лет на роль главного антагониста сериала - Коринфянина. В комиксах это кошмар, сбежавший на Землю и ставший серийным убийцей.

Первый сезон сериала будет состоять из 10 часовых серий. Официальный логлайн гласит: "Богатая смесь современного мифа и мрачного фэнтези, в которой сегодняшняя фантастика, историческая драма и легенды тесно переплетены между собой".

Съемки начнутся в мае. Шоураннером и сценаристом проекта будет Алан Хейнберг ("Ловушка", "Чудо-женщина"), Нил Гейман выступит в роли исполнительного продюсера.