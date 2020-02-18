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Звезда "Дориана Грея" Бен Барнс хочет сыграть в фильме "Рапунцель"

Звезда "Дориана Грея" Бен Барнс хочет сыграть в фильме "Рапунцель"
11:35 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:В ожидании кастинга актеры добиваются ролей в Twitter.

Пока еще нет официальной информации о том, что Disney собирается снимать художественный фильм про Рапунцель. Но обсуждение предстоящего фильма уже вовсю идет.

16 февраля фанат в Twitter опубликовал пост, где сопоставил фотографию Бена Барнса и портрет Флинна Райдера из "Рапунцель: Запутанная история", чтобы показать их сходство. Актер сохранил твит, добавив комментарий:

Я был бы так рад этому, DisneyStudios. 

До этого сообщалось, что роль Рапунцель хотела бы сыграть Дав Камерон ("Наследники", "Лив и Мэдди"). Она также отреагировала на пост в социальных сетях. Когда один из пользователей написал: "Если Disney не позовет на роль Рапунцель Дав Камерон, то я устрою истерику", актриса оставила комментарий:

Я тоже.

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Если Disney действительно решит снять художественный фильм по мотивам мультипликационного, то намного труднее будет найти актеров на остальные главные роли — хамелеона Паскаля и коня Максимуса. Однако портал DisInsider предполагает, что предстоящий фильм может быть основан и на оригинальной сказке братьев Гримм и никак не связан с "Запутанной историей".

В этом случае шансы Барнса получить роль снижаются, ведь у братьев Гримм вместо очаровательного мошенника Флинна в сказке с Рапунцель знакомится принц.

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Фильмы, Кино, Актер, Смотреть, Рапунцель, Бен Барнс.
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