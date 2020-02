Звезда "Дориана Грея" Бен Барнс хочет сыграть в фильме "Рапунцель"

Пока еще нет официальной информации о том, что Disney собирается снимать художественный фильм про Рапунцель. Но обсуждение предстоящего фильма уже вовсю идет.

16 февраля фанат в Twitter опубликовал пост, где сопоставил фотографию Бена Барнса и портрет Флинна Райдера из "Рапунцель: Запутанная история", чтобы показать их сходство. Актер сохранил твит, добавив комментарий:

Я был бы так рад этому, DisneyStudios.

I am so up for this @DisneyStudios ...even down to the little chin beard! #Tangled https://t.co/oBx8g7pIJW

— Ben Barnes (@benbarnes) February 16, 2020