Рут Уилсон и Мэтт Бомер сыграют в фильме о СПИДе

Новости культуры:Предстоящий фильм будет основан на реальных событиях.

Актеры Рут Уилсон и Мэтт Бомер сыграют в драме "Книга Рут", основанной на биографии Рут Кокер Беркс, набожной матери-одиночки из Арканзаса, которая помогала больным СПИДом.

Действие драмы разворачивается в 1983 году. Беркс (Уилсон) живет своей жизнью, занятой работой, религией и 6-летней дочерью. Когда выясняется, что ее красивый сосед (Бомер) - гей, сбежавший из Нью-Йорка после смерти партнера от СПИДа, она решает бороться с эпидемией, охватившей страну.

Сценарий картины пишут Ребекка Поллок и Кас Грэхэм ("Последний пассажир", "Бетти Форд").

Режиссером фильма стал театральный режиссер Майкл Арден, дважды номинировавшийся на премию "Тони" (театральный "Оскар"). Этот проект станет для него дебютом в кино. Он заявил: "Для меня большая честь рассказать эту историю об ответственности одного человека перед другим во время кризиса. Как гей я чувствую, что эта история о сопереживании, которое побеждает предрассудки, является очень важной в наше время. Мы должны помнить, что потеряли целое поколение во время эпидемии СПИДа и что много людей, таких как Рут, пожертвовали своим комфортом, положением и средствами, чтобы помочь нуждающимся".