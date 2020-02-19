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"Свидание в Вегасе": дата выхода комедии с Поляковой и Остапчуком (Видео)

"Свидание в Вегасе": дата выхода комедии с Поляковой и Остапчуком (Видео)
10:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Скриншот

Новости культуры:Вашему вниманию – трейлер, сюжет и другие детали романтической ленты.

Новая украинская комедия "Свидание в Вегасе" с Олей Поляковой в главных ролях уже готова ворваться на большой экран. 

На ютуб-канале дистрибьютора "Вольга Украина" появился первый трейлер украинской романтической комедии "Свидание в Вегасе". Премьера фильма запланирована на 5 марта, поэтому, поскольку до релиза осталось меньше двух месяцев, создатели подогревают интерес короткими промороликами.

Сюжет: двое менеджеров соперничающих рекламных агентств, Артем и Оксана, летят в Лас-Вегас подписывать контракт с важным клиентом. Однако их планы неожиданно меняются после того, как их снимают с рейса. Теперь путешествие Артема и Оксаны превращается в непредсказуемый road trip, во время которого зажигательному дуэту придется пройти преследования американской полиции, и блэкджека, и конечно же, их ожидают романтические приключения. 

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Что интересно, съемки фильма "Свидание в Вегасе" проходили не только в Украине. Немало сцен было отснято в пустынях Невады, что в США. А операторскую работу выполняла команда, которая раньше снимала клипы для таких популярных американских исполнителей, как Ламар и Tyga.

Режиссером ленты выступил Сергей Уэйн, продюсером Станислав Тиунов, а сценаристом Александр Щур.

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Фильмы, Кино, Трейлер, Комедии, Новинки кино, Смотреть, Свидание в Вегасе.
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