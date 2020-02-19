Обманутые ожидания: фильмы, которые разорили своих создателей

1 "Клеопатра", 1963 год Фильм с Элизабет Тейлор, вышедший на экраны в 1963 году, сегодня считается классикой, а к моменту премьеры чуть было не погубил студию Fox, которая снимала картину. Бюджет фильма изначально планировался не более двух миллионов долларов, но в итоге вырос до 44 миллионов (в переводе на современные деньги это около 300 миллионов долларов), так что "Клеопатра" считается одним из самых дорогих фильмов в истории. Продюсеры хотели видеть в главной роли исключительно Элизабет Тейлор, но своенравная актриса заявила, что не будет сниматься меньше чем за миллион долларов, и продюсеры согласились на ее условие. У фильма постоянно менялись режиссеры, а сценария как такового не было, поэтому съемки очень сильно растянулись. К тому же Элизабет Тейлор выбыла из проекта на восемь месяцев по причине серьезной болезни, актрисе даже делали операцию. В довершение ко всему во время съемок у Элизабет Тейлор случился бурный роман с Ричардом Бертоном. В итоге они оба развелись со своими супругами и поженились. "Клеопатра" получила четыре "Оскара" из девяти номинаций, а студии Fox пришлось продать 300 акров земли, принадлежавших ей, чтобы расплатиться по кредитам.

2 "Парни что надо!", 1983 год Легендарная студия, основанная Адамом Лэддом-младшим, который дал зеленый свет "Звездным войнам", преследовала амбициозные проекты. Таким была, например, экранизация книги Тома Вулфа о заре астронавтики в США "Парни что надо". Фильм получил четыре "Оскара", но провалился в прокате. А после такого же финансового неуспеха с картиной "Дважды много лет назад" компания вынуждена была закрыться.

3 "Остров головорезов", 1995 год В 1994 году студия Carolco, выпустившая до этого успешные фильмы "Терминатор 2: Судный день" и "Основной инстинкт", взялась за дорогостоящий проект Пола Верховена "Шоугелз". А попутно решила вложиться в приключенческий фильм о пиратах, который мог стать либо счастливым билетом для компании, либо, наоборот, пустить ее ко дну. Случилось второе. Дорогостоящие съемки на Мальте. Постоянные пищевые отравления актеров и съемочной группы, затянувшиеся съемки и в завершение абсолютно бездарная рекламная кампания принесли фильму колоссальные потери. При бюджете почти в 120 миллионов долларов он собрал всего около 10 миллионов. Студия вынуждена была объявить о банкротстве и закрыться. Любопытно, что пистолет одного из героев картины перекочевал в "Пиратов Карибского моря" - самую успешную пиратскую франшизу всех времен и народов. Там его можно увидеть у капитана Барбоссы.

4 "Титан: После гибели Земли", 2000 год В 1990-е, после временного затишья 1980-х, Disney своими картинами "Король Лев" и "Русалочка" доказал, что полнометражная анимация - весьма выгодный продукт. И в 1994 году компания Fox решила повторить успех этих мультфильмов, для чего были приглашены режиссеры Гэри Голдман ("Все псы попадают в рай") и Дон Блут, на чьем счету уже был успешный мультфильм "Американский хвост". Первая работа студии Fox Animation - "Анастасия" - была скромной по затратам, но имела успех у зрителей. После чего был запущен амбициозный проект "Титан: После гибели Земли". В его создании использовались как традиционные технологии, так и новейшая по тем временам компьютерная графика - производство обошлось в 75 миллионов долларов. Роли озвучивали знаменитые актеры: Мэтт Деймон, Дрю Бэрримор и другие. Планировалось также выпустить игру под консоль Playstation. Но в первые выходные после выхода мультфильм собрал скромные 9,4 миллиона долларов, а потом эта сумма выросла лишь до 22 миллионов долларов. Разработка игры была свернута, а студия закрыта. В историю "Титан: После гибели Земли" вошел благодаря тому, что он был первой картиной, переданной через интернет. Для предварительного просмотра в Атланте 6 июня 2000 года фильм был передан в цифровом формате от голливудской студии за 3000 миль к цифровому проектору в кинотеатре торгового центра SuperComm.

5 "Золотой компас", 2007 год New Line Cinema не считалась студией, склонной к риску. Там, конечно, выпустили "Властелин колец" Питера Джексона с бюджетом в 200 миллионов долларов и, возможно, из-за этого утратили чувство осторожности, затеяв выпуск проекта "Золотой компас". Стоимость первой части (она впоследствии так и осталась единственной) была 180 миллионов долларов. В итоге на американском рынке фильм собрал 70 миллионов долларов, а на международном - 260 миллионов долларов, но студию это не спасло, потому что права на зарубежные показы были проданы другим компаниям. В итоге студия разорилась и была поглощена Warners Bros. Фильм тем не менее даже получил "Оскар" в номинации "Лучшие визуальные эффекты", и, по слухам, компания сейчас ведет переговоры о том, чтобы снять сериал по мотивам книг, которые легли в основу фильма.