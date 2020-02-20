Звезда "Голодных игр" сыграет в комедии об астероиде-убийце от Netflix

Новости культуры:Комедию "Не смотри вверх" снимет сценарист "Человека-мурвья".

Дженнифер Лоуренс сыграет в фантастической комедии под названием "Не смотри вверх", которую собирается снимать для потокового сервиса Netflix режиссер Адам МакКэй.

Как сообщает издание Variety, сюжет будет строиться вокруг двух астрономов, которые отправляются в медиа-тур, чтобы предупредить человечество о приближении крупного астероида, который уничтожит планету Земля.

По словам МакКэя, "его очень вдохновляет возможность сотрудничества с Лоуренс".

"У Адама все получается просто прекрасно, когда дело доходит до создания умных, актуальных и высмеивающих нашу культуру фильмов, даже если он таким образом предсказывает неминуемую гибель планеты, мы рады добавить этот проект к нашему списку, прежде чем все и правда закончится", - прокомментировал глава кинематографического подразделения Netflix Скотт Штубер.

Съемки картины стартуют в апреле 2020 года, дата релиза пока не назначена.

Последняя режиссерская работа Адама МакКэя - фильм "Власть" была представлена зрителям в 2018 году и претендовала на восемь наград Американской Киноакадемии. Карьера Джениффер Лоуренс в последнее время складывалась не столь удачно.