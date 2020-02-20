Фильм "Мулан" от Disney получил повышенный рейтинг: причина

Новости культуры:Фильм стал первым игровым ремейком Disney с рейтингом выше PG.

Новый фильм от Disney "Мулан" получил от американской ассоциации кинокомпаний (MPAA) рейтинг PG-13, что означает, что детям младше 13 лет просмотр не рекомендован.

Это делает "Мулан" первым игровым фильмом киностудии, который получил рейтинг выше PG.

Трейлеры показывают римейк больше как фэнтезийный фильм, чем мюзикл, что характерно для римейков от Disney.

Также высокий рейтинг был принят из-за большого количества боевых сцен. Этот рейтинг означает, что студия покажет более взрослый рассказ о китайской легенде.

Напомним, что в украинские зрители смогут увидеть обновленную версию мультфильма 26 марта этого года.