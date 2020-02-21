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Премию "Кинооко" вручат в пяти номинациях

Премию "Кинооко" вручат в пяти номинациях
09:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости культуры:Фестиваль операторского искусства "Кинооко" состоится 24-27 сентября 2020 года.

Кинофестиваль операторского искусства "Кинооко" объявляет прием фильмов на конкурс.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"К участию в конкурсе принимаются короткометражные и полнометражные игровые и неигровые фильмы, а также музыкальные клипы. Подать фильм можно до 15 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, фестиваль имеет три конкурсные программы - студенческая; полнометражных кинооператорских дебютов; короткометражных фильмов.

Лауреаты определяются за лучшую операторскую работу в пяти номинациях: "Игровой фильм" (приз им. Д. П. Демуцкого); "Неигровой фильм" (приз им. М. Кауфмана); "Экспериментальный фильм" (приз им. Ю. Ильенко); "Киноэтюд" (приз им. С. Шахбазяна); "Музыкальное видео", которая вводится с этого года и детальные условия для фильмов в которой будут объявлены в марте.

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Подать заявку на конкурс можно на официальном сайте фестиваля.

"Кинооко" является совместным проектом Кафедры кинотелеоператорства Института экранных искусств Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, Национального союза кинематографистов Украины, а также члена Европейской федерации национальных ассоциаций кинооператоров IMAGO - Гильдии кинооператоров Украины.

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Кино, Конкурс, Кинопремии, Кинооко, Примии.
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