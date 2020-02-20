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Звезда "Видоизмененного углерода" сыграет в "Мире Юрского периода 3"

Звезда "Видоизмененного углерода" сыграет в "Мире Юрского периода 3"
10:04 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:В актерском составе фантастического фильма "Мир Юрского периода 3" произошло пополнение.

Уроженка Непала Дичен Лакмэн, известная по ролям в "Видоизмененном углероде" и "Агентах Щ.И.Т.", присоединилась к актерскому составу "Мира Юрского периода 3".

Ранее сообщалось, что в фильме снимутся исполнители главных ролей в "Парке Юрского периода" 1993 года Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм, которые сыграют тех же ученых, что и в "Парке". Из первых двух частей "Мира Юрского периода" в третью взяты Джейк Джонсон, Омар Си, Джастис Смит и Даниэлла Пинеда.

"Я уже говорил, как рад вновь поработать со старыми друзьями? Это фильм о динозаврах. Не могу точно подтвердить, снимет ли Джефф рубашку снова, простите. Я теперь гораздо седее, а вот они почти не изменились" 

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Режиссером картины будет Колин Треворроу, снявший "Мир Юрского периода" в 2015 году, который стал шестым по кассовым сборам в истории кинематографа. Над сценарием работали Колин Треворроу и Эмили Кармайкл, а идея сюжета принадлежит Дереку Коннолли, который был соавтором двух предыдущих фильмов. Действие фильма будет происходить через некоторое время после событий второй части, когда динозавры вырвались на свободу и распространились по всей Земле. Однако детали сюжета держатся в тайне.

Также Дичен Лакмэн сыграет в выходящей в скором времени комедии "Плохая терапия" совместно с Алисией Сильверстоун и Хэйли Джоэл Осментом. Фильм снят режиссером Уильямом Тейтлером ("Развод в большом городе", "Джуманджи") по сценарию Нэнси Доин ("Развод в большом городе", "Байки из склепа").

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Фильмы, Кино, Актриса, Знаменитость, Мир Юрского периода 3, Дичен Лакмэн.
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