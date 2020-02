Звезда "Видоизмененного углерода" сыграет в "Мире Юрского периода 3"

Уроженка Непала Дичен Лакмэн, известная по ролям в "Видоизмененном углероде" и "Агентах Щ.И.Т.", присоединилась к актерскому составу "Мира Юрского периода 3".

Ранее сообщалось, что в фильме снимутся исполнители главных ролей в "Парке Юрского периода" 1993 года Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм, которые сыграют тех же ученых, что и в "Парке". Из первых двух частей "Мира Юрского периода" в третью взяты Джейк Джонсон, Омар Си, Джастис Смит и Даниэлла Пинеда.

"Я уже говорил, как рад вновь поработать со старыми друзьями? Это фильм о динозаврах. Не могу точно подтвердить, снимет ли Джефф рубашку снова, простите. Я теперь гораздо седее, а вот они почти не изменились"

Did I mention,delighted to be working with these old friends again? It's a dinosaur movie. I am unable to confirm whether Jeff will be taking his shirt off again, sorry. I'm a lot greyer now, but they are much the same. @JurassicWorld @colintrevorrow @LauraDern @amblin pic.twitter.com/f3u1xmoeQn

— Sam Neill (@TwoPaddocks) October 24, 2019