В "Матрице 4" сыграет звезда "Восьмого чувства"

Новости культуры:В новом проекте его роль держится в секрете, как и в целом сюжет фильма.

Следом за Эрендирой Ибаррой в "Матрицу 4" из "Восьмого чувства" перебрался Брайан Дж. Смит. В сериале Netflix он сыграл чикагского полицейского Уилла Горски.

Известно, что в новом проекте Ланы Вачовски снимаются Киану Ривз (Нео), Кэрри-Энн Мосс (Тринити), Джада Пинкетт Смит (Ниоба), а также Джессика Хенвик, Джонатан Грофф, Яхья Абдул-Матин II, Приянка Чопра, Макс Римельт и другие.

По имеющимся слухам, Абдул-Матин II может сыграть молодого Морфеуса, а Хенвик в новом фильме будет женским вариантом Нео. Вачовски снимает фильм по собственному сценарию, написанному совместно с Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I took the red pill. Публикация от Brian J. Smith (@smithespis) 20 Фев 2020 в 11:34 PST

Премьера состоится в марте следующего года. Первые три части "Матрицы" собрали в мировом прокате более 1,6 миллиарда долларов.

Брайан Дж. Смит сыграл главную роль в сериале "Тредстоун". Его персонаж, нефтяник Дауг МакКена, узнает о себе весьма шокирующую правду. Также он снялся в сериале BBC "Мир в огне" о Второй мировой войне, премьера которого в Великобритании состоялась в сентябре. Успешно в последнее время складывается и его театральная карьера.