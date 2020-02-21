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Пятница, 21.02.2020
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В "Матрице 4" сыграет звезда "Восьмого чувства"
В "Матрице 4" сыграет звезда "Восьмого чувства"

В "Матрице 4" сыграет звезда "Восьмого чувства"

В "Матрице 4" сыграет звезда "Восьмого чувства"
15:05 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:В новом проекте его роль держится в секрете, как и в целом сюжет фильма.

Следом за Эрендирой Ибаррой в "Матрицу 4" из "Восьмого чувства" перебрался Брайан Дж. Смит. В сериале Netflix он сыграл чикагского полицейского Уилла Горски. 

Известно, что в новом проекте Ланы Вачовски снимаются Киану Ривз (Нео), Кэрри-Энн Мосс (Тринити), Джада Пинкетт Смит (Ниоба), а также Джессика Хенвик, Джонатан Грофф, Яхья Абдул-Матин II, Приянка Чопра, Макс Римельт и другие.

По имеющимся слухам, Абдул-Матин II может сыграть молодого Морфеуса, а Хенвик в новом фильме будет женским вариантом Нео. Вачовски снимает фильм по собственному сценарию, написанному совместно с Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом. 

 
 
 
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I took the red pill.

Публикация от Brian J. Smith (@smithespis)

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Премьера состоится в марте следующего года. Первые три части "Матрицы" собрали в мировом прокате более 1,6 миллиарда долларов.

Брайан Дж. Смит сыграл главную роль в сериале "Тредстоун". Его персонаж, нефтяник Дауг МакКена, узнает о себе весьма шокирующую правду. Также он снялся в сериале BBC "Мир в огне" о Второй мировой войне, премьера которого в Великобритании состоялась в сентябре. Успешно в последнее время складывается и его театральная карьера.

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Фильмы, Кино, Знаменитости, Актер, Матрице 4.
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