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Пятница, 21.02.2020
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Появился новый трейлер третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада" (Видео)

Появился новый трейлер третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада" (Видео)
20:35 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры:"Мир Дикого Запада" - популярный американский научно-фантастический сериал-вестерн телеканала HBO.

Телеканал HBO презентовал трейлер третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада".

Основные события нового сезона будут происходить за стенами парков, а сюжет сосредоточится на новом персонаже, которого играет Аарон Пол ("Во все тяжкие").

Главного злодея сыграет французский актер Венсан Кассель. Также к своим ролям вернутся Эван Рэйчел Вуд, Эд Харрис, Джеффри Райт и Тэнди Ньютон.

Премьера новых эпизодов состоится 15 марта 2020 года.

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Сериал "Мир Дикого Запада" основан на одноименном фантастическом фильме 1973 года Майкла Крайтона. Первый сезон вышел в 2016 году и был признан лучшим научно-фантастическим сериалом по версии Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films. Сериал рассказывает о населенном андроидами парке развлечений, в котором богатые гости развлекаются и безнаказанно исполняют свои любые желания.

Второй сезон сериала стартовал на HBO 22 апреля 2019 года. В нем рассказывается история появления парка. В мае 2019 года стало известно, что HBO принял решение продлить сериал "Мир Дикого Запада" на третий сезон.

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HBO, Трейлер, 3 сезон, Мир Дикого Запада.
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