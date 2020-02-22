В Сети появился трейлер экранизации бестселлера Селесты Инг (Видео)

Новости культуры:Вышел трейлер экранизации бестселлера "И повсюду тлеют пожары" с Риз Уизерспун.

Вышел первый трейлер экранизации бестселлера Селесты Инг "И повсюду тлеют пожары". Оригинальная книга вышла в 2017 году.

Главные роли в сериале сыграли Риз Уизерспун и Керри Вашингтон. В картине также снимались Джошуа Джексон, Розмари ДеУитт, Джейд Петтиджон и др.

Шоураннером выступает Лиз Тайглаар.

Действие сюжета происходит в американском пригороде. Шоу расскажет о противостоянии авторитетной домохозяйки мисс Ричардсон (Уизерспун) и своенравной художницы Мии Уоррен (Вашингтон), недавно перехавшей и не желающей мириться с чужими порядками.

Премьера состоится на стриминговой платформе Hulu 18 марта 2020 года.