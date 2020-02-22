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В Сети появился трейлер экранизации бестселлера Селесты Инг (Видео)

В Сети появился трейлер экранизации бестселлера Селесты Инг (Видео)
10:51 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Вышел трейлер экранизации бестселлера "И повсюду тлеют пожары" с Риз Уизерспун.

Вышел первый трейлер экранизации бестселлера Селесты Инг "И повсюду тлеют пожары". Оригинальная книга вышла в 2017 году. 

Главные роли в сериале сыграли Риз Уизерспун и Керри Вашингтон. В картине также снимались Джошуа Джексон, Розмари ДеУитт, Джейд Петтиджон и др.

Шоураннером выступает Лиз Тайглаар.

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Действие сюжета происходит в американском пригороде. Шоу расскажет о противостоянии авторитетной домохозяйки мисс Ричардсон (Уизерспун) и своенравной художницы Мии Уоррен (Вашингтон), недавно перехавшей и не желающей мириться с чужими порядками.

Премьера состоится на стриминговой платформе Hulu 18 марта 2020 года. 

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Все по теме:

Фильм, Риз Уизерспун, Экранизация, Трейлер, Тизер, Керри Вашингтон, И повсюду тлеют пожары, Селеста Инг.
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