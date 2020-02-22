"007: Не время умирать": IMAX презентовали постер к фильму (Фото)

Новости культуры:Представлен IMAX-постер нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

IMAX представили постер к новому фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die).

На иллюстрации исполнитель главной роли Дэниел Крейг изображен на мотоцикле.

Согласно синопсису Джеймс Бонд (Дэниел Крейг), который наслаждается пенсией на Ямайке, по просьбе своего старого друга, агента ЦРУ Феликса Лейтера временно вернется на службу. Его заданием станет спасение похищенного ученого. Идя по его следу, агент 007 столкнется с таинственным злодеем, вооруженным новыми опасными технологиями.

В украинский прокат картина "Не время умирать" выйдет 9 апреля 2020 года. Злодея в новой части бондианы сыграет звезда "Богемской рапсодии" Рами Малек.

Ранее Билли Айлиш презентовала заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать".