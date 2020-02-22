Monsters of Horror International Film Festival: украинский фильм победил на кинофестивале в США

Новости культуры:Украинское кино продолжает покорять зарубежных экспертов.

На днях фильм "Посторонний" от режиссера Дмитрия Томашпольского победил на фестивале Monsters of Horror International Film Festival в США.

Такой новостью поделились представители "Госкино" на официальной фейсбук-странице. Кинолента "Посторонний" одержала победу в номинации "Лучший иностранный полнометражный фильм".

Кинофестиваль Monsters of Horror International Film Festiva прошел 14-16 февраля в городе Талса, что в американском штате Оклахома. В конкурсную программу организаторы события отобрали 12 полнометражных фильмов в жанре хоррор. За победу в этой номинации, кроме "постороннего", поборолись фильмы из Франции, Швеции, Германии, Японии, Южной Кореи, Румынии, Дании, Чехии и Польши.

Известно, что это уже девятая победа фильма Дмитрия Томашпольского на международном кинофестивале. До этого режиссер щеголял наградами, полученными в Японии, Канаде, США и Колумбии. Презентация фильма "Посторонний" запланирована в 2020 году. Пока же киноленту активно показывают за рубежом.

Главные роли в фильме "Посторонний" сыграли звезда "95 Квартала" Анастасия Евтушенко и известная актриса Даша Трегубова. По сюжету, спортсмены исчезают под водой в бассейне во время публичного выступления. Жуткий инцидент с участием команды синхронного плавания невозможно объяснить. За расследование запутанного дела берется инспектор Глуховская, в карьере которого не было ни одного нераскрытого убийства. Она связывает исчезновение спортсменов с еще одним преступлением: пациентка водолечебницы также загадочно исчезла во время приема хвойно-жемчужной ванны. Кто похищает людей таким мифический способ – зрители вскоре увидят на экранах.