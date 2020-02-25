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В Сети появились секретные трейлеры "Мира Дикого Запада" с новыми кадрами (Видео)

В Сети появились секретные трейлеры "Мира Дикого Запада" с новыми кадрами (Видео)
14:40 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:В Сети доступны еще три "альтернативных" проморолика, которые содержат в себе ранее неизвестные сцены.

Официальный трейлер к третьему сезону сериала "Мир Дикого Запада" был представлен 20 февраля. 

Эти дополнительные материалы были обнаружены пытливыми фанатами на сайте вымышленной компании Incite Inc., которая фигурирует в мире сериала.

Прежде всего на себя обращает внимание шуточный трейлер, который выдержан в стилистике романтических комедий, — этот ролик повествует о знакомстве главной героини телешоу Долорес (Эван Рэйчел Вуд) с бывшим конструктором андроидов Калебом (Аарон Пол). 

Пародийность этого трейлера подчеркивается также его названием: "Когда Калеб встретил Долорес" отсылает к знаменитому ромкому "Когда Гарри встретил Салли". Среди зрителей тут же возникли догадки, что создатели "Мира Дикого Запада" сняли ряд сцен специально для этого трейлера, потому что некоторые моменты слишком уж идут вразрез с драматической атмосферой сериала. 

Куда более суровая и жестокая картина рисуется в другом ролике. В нем напряженные кадры из предстоящих серий перемежаются с броскими фразами вроде "Бегство — это не свобода", "Желание — это не власть", "Свобода воли несвободна". Все это приправлено тревожным саундтреком. 

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Наконец, третий ролик представляет собой несколько видоизмененную версию официального трейлера — с другой музыкой и несколькими новыми кадрами. Здесь акцент делается на фигуре Долорес, которая размышляет о судьбе андроидов, стараясь переманить Калеба на свою сторону.

Третий сезон "Мира Дикого Запада" выйдет в эфир HBO 15 марта.

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Фильмы, Кино, Трейлер, Мир Дикого Запада.
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