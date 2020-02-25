"Магазинчик ужасов": Крис Эванс сыграет главную роль в фильме

Новости культуры:Актер исполнит роль стоматолога-садиста в ремейке мюзикла.

Звезды "Мстителей" Крис Эванс, Скарлет Йоханссон и Тэрон Эджертон ведут переговоры об участии в ремейке известного мюзикла "Магазинчик ужасов".

Как сообщает The Hollywood Reporter, Эджертон и Йоханссон могут появиться в ролях сотрудников зловещего магазина, где обнаруживается растение-людоед (его озвучит Билли Портер). А Крис Эванс планирует перевоплотиться в стоматолога с садистскими наклонностями Орина Скривелло.

Отметим, что Эванс подтвердил свое участие в проекте - он запостил в Twitter ссылку на статью и прикрепил к ней эмоджи зуба, намекая на роль стоматолога.

Режиссером картины назначен Грег Берланти ("С любовью, Саймон"). Съемки стартуют этим летом. Дата премьеры пока не называется.

Напомним, что оригинальная экранизация бродвейского мюзикла вышла в 1986 году. Сама постановка была написана по одноименному хоррору 1960 года.