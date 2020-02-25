"Магазинчик ужасов": Крис Эванс сыграет главную роль в фильме

Звезды "Мстителей" Крис Эванс, Скарлет Йоханссон и Тэрон Эджертон ведут переговоры об участии в ремейке известного мюзикла "Магазинчик ужасов".
Как сообщает The Hollywood Reporter, Эджертон и Йоханссон могут появиться в ролях сотрудников зловещего магазина, где обнаруживается растение-людоед (его озвучит Билли Портер). А Крис Эванс планирует перевоплотиться в стоматолога с садистскими наклонностями Орина Скривелло.
Отметим, что Эванс подтвердил свое участие в проекте - он запостил в Twitter ссылку на статью и прикрепил к ней эмоджи зуба, намекая на роль стоматолога.
— Chris Evans (@ChrisEvans) February 24, 2020
Режиссером картины назначен Грег Берланти ("С любовью, Саймон"). Съемки стартуют этим летом. Дата премьеры пока не называется.
Напомним, что оригинальная экранизация бродвейского мюзикла вышла в 1986 году. Сама постановка была написана по одноименному хоррору 1960 года.