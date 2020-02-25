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"Магазинчик ужасов": Крис Эванс сыграет главную роль в фильме

"Магазинчик ужасов": Крис Эванс сыграет главную роль в фильме
18:28 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Актер исполнит роль стоматолога-садиста в ремейке мюзикла.

Звезды "Мстителей" Крис Эванс, Скарлет Йоханссон и Тэрон Эджертон ведут переговоры об участии в ремейке известного мюзикла "Магазинчик ужасов".

Как сообщает The Hollywood Reporter, Эджертон и Йоханссон могут появиться в ролях сотрудников зловещего магазина, где обнаруживается растение-людоед (его озвучит Билли Портер). А Крис Эванс планирует перевоплотиться в стоматолога с садистскими наклонностями Орина Скривелло.

Отметим, что Эванс подтвердил свое участие в проекте - он запостил в Twitter ссылку на статью и прикрепил к ней эмоджи зуба, намекая на роль стоматолога.

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Режиссером картины назначен Грег Берланти ("С любовью, Саймон"). Съемки стартуют этим летом. Дата премьеры пока не называется.

Напомним, что оригинальная экранизация бродвейского мюзикла вышла в 1986 году. Сама постановка была написана по одноименному хоррору 1960 года.

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Кино, Фильм, Роль, Актер, Мюзикл, Крис Эванс, Магазинчик ужасов.
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