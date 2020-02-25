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"Звезды по обмену": стартовали съемки новой украинской комедии

"Звезды по обмену": стартовали съемки новой украинской комедии
19:11 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:В Киеве начали снимать новый фильм с Олей Поляковой в главной роли.

Стартовали съемки украинской семейной комедии "Звезды по обмену", в которой в легкой форме поднимаются очень важные вопросы человеческих отношений и настоящих ценностей.

В главных ролях снимутся певцы и актеры Оля Полякова и Dzidzio (Михаил Хома). Режиссером картины выступит Алексей Даруга.

По сюжету две звезды шоу-бизнеса, мужчина и женщина, неожиданным образом оказываются в телах друг друга. Они пытаются вернуть свои жизни назад, но ради достижения цели каждому придется решить семейные и романтические проблемы своего оппонента, а еще на личном опыте понять, что в основном гендерные стереотипы - это просто мифы.

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Премьера новой картины запланирована на конец 2020 года - к новогодним праздникам.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Съемки, Оля Полякова, DZIDZIO, "Звезды по обмену".
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