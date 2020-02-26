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Боб Чапек заменит Роберта Айгера на посту главы Disney

Боб Чапек заменит Роберта Айгера на посту главы Disney
11:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Главой корпорации станет Боб Чапек, который до того занимал пост руководителя одного из подразделений.

Киногигант Walt Disney Pictures получил нового генерального директора, который заменит Роберта Айгера после завершения контракта. 

Официальное заявление от представителей Disney появилось на сайте компании накануне, 25 февраля. Действующий глава компании Walt Disney нашел себе замену на тот случай, когда его контракт с компанией завершится.

Преемником Роберта Айгера стал его коллега Боб Чапек, который длительное время занимал должность руководителя одного из подразделений корпорации. Чапек станет главой после того, как контракт Айгера завершится 31 декабря 2021 года.

Напомним, Роберт Айгер, который является шестым генеральным директором Disney, занимал должность с 2005 года. Впрочем, даже после завершения контракта он будет заниматься креативным направлением компании.

Действующий глава заявил, что полностью доверяет Бобу Чапеку и, на его взгляд, именно сейчас "оптимальное время для передачи власти". "Жду тесного сотрудничества с Чапеком в течение следующих 22 месяцев", – заявил Роб Айгер.

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В свою очередь Боб Чапек, который по состоянию на февраль 2020 года работает в компании уже 27 лет, также прокомментировал свое назначение на такую высокую должность.

Роберт Айгер сделал из Disney самую уважаемую и успешную медиакомпанию, а мне посчастливилось наблюдать за этим из первых рядов. Я разделяю его стремление к креативному преимуществу, технологическим инновациям и расширению. Я продолжу следовать стратегическому пути, который он проложил для нас, – прокомментировал будущий глава Disney Чапек.

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Кино, Дисней, Роберт Айгер, Кинокомпании, Боб Чапек.
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