Начались съемки третьей части фильма "Мир Юрского периода"

Новости культуры:Новая часть продолжит сюжет предыдущей, в конце которой динозавры разбрелись по всему миру.

В Twitter режиссера Колина Треворроу появилась фотография хлопушки нового фильма. Фотография сопровождается текстом "День первый" и хештегом "Мир Юрского периода". Благодаря этой записи стал известен подзаголовок третьей части фильма — "Доминион".

Ранее сообщалось, что в новом фильме Треворроу соберет звезд франшизы в тех же ролях, которые они играли раньше. Из "Парка Юрского периода" 1993 года приглашены Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм, которые сыграют тех же ученых, что и в "Парке".

Из первых двух частей "Мира Юрского периода" в третью взяты Джейк Джонсон, Омар Си, Джастис Смит и Даниэлла Пинеда. Кроме того, в фильме снимутся Крис Прэтт, Брайас Даллас Ховард и Дичен Лакмэн.

Над сценарием третьей части работали Колин Треворроу и Эмили Кармайкл, а идея сюжета принадлежит Дереку Коннолли, который был соавтором двух предыдущих фильмов. Однако детали сюжета держатся в секрете.

Фильм выйдет в прокат в июне 2021 года.