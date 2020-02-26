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Начались съемки третьей части фильма "Мир Юрского периода"

Начались съемки третьей части фильма "Мир Юрского периода"
14:56 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Новая часть продолжит сюжет предыдущей, в конце которой динозавры разбрелись по всему миру.

В Twitter режиссера Колина Треворроу появилась фотография хлопушки нового фильма. Фотография сопровождается текстом "День первый" и хештегом "Мир Юрского периода". Благодаря этой записи стал известен подзаголовок третьей части фильма — "Доминион".

Ранее сообщалось, что в новом фильме Треворроу соберет звезд франшизы в тех же ролях, которые они играли раньше. Из "Парка Юрского периода" 1993 года приглашены Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм, которые сыграют тех же ученых, что и в "Парке".

Из первых двух частей "Мира Юрского периода" в третью взяты Джейк Джонсон, Омар Си, Джастис Смит и Даниэлла Пинеда. Кроме того, в фильме снимутся Крис Прэтт, Брайас Даллас Ховард и Дичен Лакмэн. 

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Над сценарием третьей части работали Колин Треворроу и Эмили Кармайкл, а идея сюжета принадлежит Дереку Коннолли, который был соавтором двух предыдущих фильмов. Однако детали сюжета держатся в секрете.

Фильм выйдет в прокат в июне 2021 года.

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Фильмы, Кино, Кинопремьеры, Новинки кино, Мир Юрского периода 3.
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