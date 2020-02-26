Чем он особенный? Режиссер раскрыл детали съемки нового фильма об агенте 007 (Видео)

Новости культуры:Режиссер Кэри Фукунага показал, как снимался новый фильм о легендарном Джеймсе Бонде.

Традиционно за несколько недель до премьеры студия и создатели определенного фильма пытаются как можно более мастерски заинтриговать фанатов и привлечь как можно больше зрителей. Поэтому, не более чем за месяц до релиза фильма "007: Не время умирать" в сети появилось видео со съемок.

Краткий промо-ролик со съемок фильма "007: Не время умирать" опубликовала студия Universal Pictures на своем ютуб-канале.

Видео сопровождается голосом режиссера Фукунага, который рассказывает о производстве ленты.

По его словам, в 25 части франшизы, а также последнем фильме с Дэниэлом Крейгом, Джеймсу Бонду суждено встретиться с наиболее опасным злодеем за все время бондианы. Враг будет очень сильным и умным. Вероятно, даже превзойдет самого агента 007.

Фукунага также добавил, что для него было сверхважно заново раскрыть главного героя и показать фанатам франшизы, кем он стал.

Напомним, по сюжету фильма "007: Не время умирать" Джеймс Бонд решает уйти на пенсию и наслаждаться спокойной жизнью, однако на горизонте появляется враг, который угрожает мировой безопасности. Поэтому агент 007 готов поспешить на помощь.

Премьера фильма "007: Не время умирать" в Украине запланирована на 9 апреля 2020 года.