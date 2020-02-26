Скачать
Среда, 26.02.2020
Угроза коронавируса: В ТКГ обсудили дополнительные меры на Донбассе
В ТГК обсудили меры на Донбассе, из-за угрозы коронавируса
"Нарушения прав человека": США призвали РФ прекратить оккупацию Крыма
США призвали РФ прекратить оккупацию Крыма
Пидручный выиграл "бронзу" в суперспринте на ЧЕ-2020 по биатлону
Пидручный выиграл "бронзу" в суперспринте на ЧЕ-2020 по биатлону
Шокирующее откровение: Даффи призналась, почему столько лет молчала (Фото)
Даффи призналась, почему столько лет молчала

Мартин Скорсезе побил свой собственный рекорд в кинематографе

Мартин Скорсезе побил свой собственный рекорд в кинематографе
18:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости культуры:Бюджет нового фильма голливудского режиссера превысил 225 миллионов долларов.

77-летний американский режиссер не прекращает ошеломлять своих фанатов. После нашумевшего "Ирландца" Мартин Скорсезе взялся за новый проект, бюджет которого составляет как минимум 225 миллионов долларов.

Об этом сообщается на сайте Geek Tyrant.

Как известно, Мартин Скорсезе взялся за съемки ленты "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon), премьеру которой запланировал на 2021 год. Впервые о разработке проекта стало известно во время церемонии Взрывное трио: Ди Каприо анонсировал новый проект, над которым будет работать с любимой командой награждения SAG Awards 2020, на которой Леонардо Ди Каприо, собственно, анонсировал фильм.

В источнике отмечается, что столь раздутый бюджет вызывает беспокойство у представителей компании Paramount Pictures, которая, по договоренности, должна заниматься съемками. А сам режиссер Мартин Скорсезе не покидает надежд, что во время съемочного процесса ему снова будет помогать Netflix, как это было с "Ирландцем", и профинансирует проект. Впрочем, сейчас это только слухи.

Чем он особенный? Режиссер раскрыл детали съемки нового фильма об агенте 007 (Видео)

Напомним, что фильм "Убийцы цветочной луны" будет снят на основе одноименной документальной книги журналиста Дэвида Гранна, которую он издал в 2017 году. Главные роли в картине сыграют Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.

Также добавим, что в случае таких расходов на съемку фильма "Убийцы цветочной луны", он станет рекордсменом в фильмографии Скорсезе в категории саміх крупніх бюджетов. К примеру, гангстерская драма "Ирландец" (2019) обошлась режиссеру в 159 миллионов долларов, фильм "Волк с Уолл-Стрит" (2013) в 100 миллионов долларов, а "Хранители времени" (2011) в 170 миллионов долларов.

Отметку в 200 миллионов долларов Скорсезе еще не пересекал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мартин Скорсезе, Фильм, Режиссер, Голливудский режисер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Перерасчет пенсий: кто получит больше в марте
02 Названы важные причины пить натощак имбирную воду
03 Врачи рассказали, почему нельзя пить чай в пакетиках
04 Кейт Бекинсейл показала бомбическую фигуру в бикини (Фото)
05 Итоги дня 25 февраля: ситуация с Коронавирусом, Зеленский о будущем угольной промышленности и новые 200 гривень
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Без антибиотиков&quot;: Крупнейший производитель курятины заявил, как новая програма повлияла на цены
МХП заявил о влиянии новой программы на цены
В Минске призвали РФ ввести эпидемиологический контроль на линии разграничения из-за коронавируса
"РФ должна принять меры на Донбассе из-за коронавируса"
&quot;Все на проверку&quot;: В &quot;Борисполе&quot; усилили меры предосторожности из-за коронавируса
В "Борисполе" усилили проверки из-за коронавируса
Мартин Скорсезе побил свой собственный рекорд в кинематографе
Мартин Скорсезе побил свой собственный рекорд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь