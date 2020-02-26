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Маколей Калкин появится в новом сезоне "Американской истории ужасов"

Маколей Калкин появится в новом сезоне "Американской истории ужасов"
21:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новости культуры:Знаменитый актер попал список в участников 10-го сезона "Американской истории ужасов", опубликованном одним из авторов сериала Райаном Мёрфи,

Американский актер Маколей Калкин ("Один дома"), пик карьеры которого пришелся на его детские годы, получил первую большую роль в сериале. 39-летний актер сыграет в 10 сезоне "Американской истории ужасов".

Тизер с анонсом актерского состава нового сезона опубликовал в своем Instagram создатель сериала Райан Мерфи. Помимо Калкина, в новом сезоне будут сниматься Кэти Бэйтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Сара Полсон, Эван Питерс, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс и Финн Уиттрок.

Подробности сюжета нового сезона шоу неизвестны, равно как и дата премьеры.

 
 
 
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#AHSSeason10

Допис, поширений Ryan Murphy (@mrrpmurphy)

Для Маколея Калкина "Американская история ужасов" станет первым за много лет крупным проектом. В начале двухтысячных повзрослевший актер предпринял попытку вернуться на экраны, но фильмы с его участием "Клубные детки" и "Спасена!" не вернули ему популярности.

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В последние годы он играл роли второго плана в телешоу, появлялся в рекламе и в интернет-проектах.

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Сериал, Актер, Маколей Калкин, Американская история ужасов, Американский актер.
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