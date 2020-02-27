Скачать
Четверг, 27.02.2020
Демократы США предложили выделить на борьбу с коронавирусом $8,5 млрд
Демократы США предложили выделить на борьбу с коронавирусом $8,5 млрд
Загороднюк о наступлении боевиков: Мы достойно ответили на атаку
Загороднюк о наступлении боевиков: Мы достойно ответили
Украина хочет перенести матч против Японии из-за коронавируса
Украина хочет перенести матч против Японии из-за коронавируса
Кардинальные изменения: Наталью Могилевскую не узнали фанаты (Фото)
Наталью Могилевскую не узнали фанаты (Фото)

"Каждый режиссер в Голливуде захочет меня убить": Создатель "Достать ножи" рассказал о негласном запрете

"Каждый режиссер в Голливуде захочет меня убить": Создатель "Достать ножи" рассказал о негласном запрете
01:26 Сегодня Телеграф kinonews.ru

Новости культуры:Режиссер фильма "Достать ножи" пожаловался на Apple.

Создатель детектива "Достать ножи" Райан Джонсон рассказал о негласном запрете, условия которого вынуждены соблюдать голливудские кинематографисты, желающие использовать телефоны Apple в своих фильмах. В интервью изданию Vanity Fair, постановщик сообщил, что Apple не позволяет, чтобы ее техника оказывалась в кадре в руках отрицательных персонажей.

По словам Джонсона после такого признания "каждый режиссер в Голливуде захочет его убить".

Фильм "Достать ножи" вышел в прокат в ноябре 2019 года.

Благодаря блестящему актерскому составу, в который вошли Крис Эванс, Ана де Армас, Дэниел Крэйг, Майкл Шеннон, Дон Джонсон, Тони Коллетт, Джеми Ли Кертис и другие известные артисты, а также интересному сюжету, лента пользовалась большим успехом у зрителей.

Начались съемки третьей части фильма "Мир Юрского периода"

Ее мировые кассовые сборы превысили 300 миллионов долларов при производственном бюджете всего в 40 миллионов. Картина претендовала на множество престижных профессиональных наград, в том числе и "Оскар 2020"

Когда ее успех стал очевиден, Джонсон объявил, что работает над продолжением, которое не будет связано сюжетом с первым фильмом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Apple, Фильмы, Голливуд, Райан Джонсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Указ Порошенко": Гончарук "похвастался" введением "нового" закона о вознаграждении
02 Старичок обогнал всех: самые популярные модели смартфонов 2019
03 Коронавирусная эпидемия: У какой возрастной категории наибольший риск заразиться
04 Милованов назначил нового заместителя по "аграрке": Кто же это
05 "Закупки в обход ProZorro": На Национальный Институт рака открыли производство
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ФГИ завершил ликвидацию еще одного банка
ФГИ завершил ликвидацию еще одного банка
Смена главы Минобороны: Загороднюк прокомментировал слухи
Смена главы Минобороны: Загороднюк прокомментировал слухи
Коронавирус стремительно распространяется за пределами Китая
Коронавирус стремительно распространяется за пределами Китая
Простые продукты, помогающие избавиться от головной боли
Простые продукты, помогающие избавиться от головной боли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь