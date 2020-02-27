"Каждый режиссер в Голливуде захочет меня убить": Создатель "Достать ножи" рассказал о негласном запрете

Новости культуры:Режиссер фильма "Достать ножи" пожаловался на Apple.

Создатель детектива "Достать ножи" Райан Джонсон рассказал о негласном запрете, условия которого вынуждены соблюдать голливудские кинематографисты, желающие использовать телефоны Apple в своих фильмах. В интервью изданию Vanity Fair, постановщик сообщил, что Apple не позволяет, чтобы ее техника оказывалась в кадре в руках отрицательных персонажей.

По словам Джонсона после такого признания "каждый режиссер в Голливуде захочет его убить".

Фильм "Достать ножи" вышел в прокат в ноябре 2019 года.

Благодаря блестящему актерскому составу, в который вошли Крис Эванс, Ана де Армас, Дэниел Крэйг, Майкл Шеннон, Дон Джонсон, Тони Коллетт, Джеми Ли Кертис и другие известные артисты, а также интересному сюжету, лента пользовалась большим успехом у зрителей.

Ее мировые кассовые сборы превысили 300 миллионов долларов при производственном бюджете всего в 40 миллионов. Картина претендовала на множество престижных профессиональных наград, в том числе и "Оскар 2020"

Когда ее успех стал очевиден, Джонсон объявил, что работает над продолжением, которое не будет связано сюжетом с первым фильмом.