Скачать
Четверг, 27.02.2020
Демократы США предложили выделить на борьбу с коронавирусом $8,5 млрд
Демократы США предложили выделить на борьбу с коронавирусом $8,5 млрд
Загороднюк о наступлении боевиков: Мы достойно ответили на атаку
Загороднюк о наступлении боевиков: Мы достойно ответили
Украина хочет перенести матч против Японии из-за коронавируса
Украина хочет перенести матч против Японии из-за коронавируса
Спилберг не будет снимать пятую часть "Индианы Джонса"
Спилберг не будет снимать пятую часть "Индианы Джонса"

Спилберг не будет снимать пятую часть "Индианы Джонса"

Спилберг не будет снимать пятую часть "Индианы Джонса"
02:08 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Фильм "Индиана Джонс 5" предложен режиссеру "Логана".

Стивен Спилберг не будет снимать пятый фильм о знаменитом археологе и искателе библейских сокровищ Индиане Джонсе. Как сообщает издание Variety, его место, вероятнее всего, займет создатель экранизации комиксов Marvel "Логан" Джеймс Мэнголд, переговоры с которым уже ведутся.

Источники утверждают, что решение отказаться от поста режиссера принял сам Спилберг, посчитавший, что пора уступить место другому поколению постановщиков. Он возьмет на себя обязанности главного продюсера проекта. Харрисон Форд все еще числится исполнителем главной роли.

Ранее актер утверждал, что намерен приступить к съемкам в фильме "Индиана Джонс 5" уже "через пару месяцев". Однако более реалистичным выглядит график, предполагающий начало съемок летом 2020 года. Официальные представители студии Walt Disney, владеющей этой франшизой, пока не комментируют ситуацию.

Начались съемки третьей части фильма "Мир Юрского периода"

Напомним, что фильм "Логан", завершающий историю Росомахи в исполнении популярного актера Хью Джекмана, был выпущен в 2017 году. Он получил высокие оценки критиков и оказался весьма успешен в прокате. При производственном бюджете в 97 миллионов долларов "Логан" собрал более 600 миллионов долларов.

"Индиана Джонс 5" должен выйти в прокат в 2021 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Стивен Спилберг, Джеймс Мэнголд, Индиана Джонс 5.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Указ Порошенко": Гончарук "похвастался" введением "нового" закона о вознаграждении
02 Старичок обогнал всех: самые популярные модели смартфонов 2019
03 Коронавирусная эпидемия: У какой возрастной категории наибольший риск заразиться
04 Милованов назначил нового заместителя по "аграрке": Кто же это
05 "Закупки в обход ProZorro": На Национальный Институт рака открыли производство
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ФГИ завершил ликвидацию еще одного банка
ФГИ завершил ликвидацию еще одного банка
Смена главы Минобороны: Загороднюк прокомментировал слухи
Смена главы Минобороны: Загороднюк прокомментировал слухи
Коронавирус стремительно распространяется за пределами Китая
Коронавирус стремительно распространяется за пределами Китая
Простые продукты, помогающие избавиться от головной боли
Простые продукты, помогающие избавиться от головной боли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь