Спилберг не будет снимать пятую часть "Индианы Джонса"

Новости культуры:Фильм "Индиана Джонс 5" предложен режиссеру "Логана".

Стивен Спилберг не будет снимать пятый фильм о знаменитом археологе и искателе библейских сокровищ Индиане Джонсе. Как сообщает издание Variety, его место, вероятнее всего, займет создатель экранизации комиксов Marvel "Логан" Джеймс Мэнголд, переговоры с которым уже ведутся.

Источники утверждают, что решение отказаться от поста режиссера принял сам Спилберг, посчитавший, что пора уступить место другому поколению постановщиков. Он возьмет на себя обязанности главного продюсера проекта. Харрисон Форд все еще числится исполнителем главной роли.

Ранее актер утверждал, что намерен приступить к съемкам в фильме "Индиана Джонс 5" уже "через пару месяцев". Однако более реалистичным выглядит график, предполагающий начало съемок летом 2020 года. Официальные представители студии Walt Disney, владеющей этой франшизой, пока не комментируют ситуацию.

Напомним, что фильм "Логан", завершающий историю Росомахи в исполнении популярного актера Хью Джекмана, был выпущен в 2017 году. Он получил высокие оценки критиков и оказался весьма успешен в прокате. При производственном бюджете в 97 миллионов долларов "Логан" собрал более 600 миллионов долларов.

"Индиана Джонс 5" должен выйти в прокат в 2021 году.