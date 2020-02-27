Режиссер "Апгрейда" хочет снять сиквел с увеличенным бюджетом

Новости культуры:Во время встречи со зрителями режиссера Ли Уоннелла, который сейчас работает над "Человеком-Невидимкой", у него спросили о возможном продолжении фильма.

Фильм "Апгрейд" 2018 года стоил 5 миллионов долларов и собрал в прокате 16,5 миллионов, при этом обзаведясь большой группой фанатов. Режиссер, ранее отрицавший любую возможность появления сиквела, ответил:

Мне очень понравилось работать над первым фильмом. Но, если я когда-нибудь соглашусь на продолжение, мне хотелось бы иметь больший бюджет. Вы же понимаете, это Голливуд. Решения о сиквелах часто принимаются в бухгалтериях. Первый фильм получился не очень прибыльным, хоть и культовым. Поэтому неизвестно, будет ли продолжение.

Кинокомпания Blumhouse, специализирующаяся на фильмах ужасов и снявшая "Апгрейд", готова работать над продолжением. Ее глава и продюсер первого фильма Джейсон Блум заявил:

Мне бы хотелось, чтобы у "Апгрейда" был сиквел… Пока его нет в ближайших планах, но и я, и Ли постоянно об этом думаем.

В научно-фантастическом триллере "Апгрейд" действие происходит в мире недалекого будущего, где главный герой Грей является одним из немногих людей, не вживившим себе в организм еще ни одного чипа. Желая найти и покарать убийц своей жены, Грей соглашается на установку в его теле экспериментального чипа. Чип помогает ему осуществить месть, но цена за это слишком высока…