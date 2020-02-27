По новой книге автора 'Пятидесяти оттенков серого' снимут фильм

Студия Universal купила права на экранизацию нового романа автора "50 оттенков серого" Э.Л. Джеймс. Как сообщает Variety, роман "Мистер" вышел в 2019 году и стал бестселлером.
Роман рассказывает о богатом британском аристократе, который влюбился в свою домработницу из Албании, не подозревая, что она скрывается от торговцев людьми. "Мистер" находился в списке бестселлеров New York Times на протяжении девяти недель, книга продается в 33 странах.
Джеймс выступит продюсером нового фильма, так же, как и всех частей "50 оттенков серого".
Трилогия "50 оттенков серого" была выпущена в 2011 году и была продана тиражом более 125 миллионов экземпляров, став одной из самых популярных литературных серий в истории. Она повествует об Анастейше Стил, выпускнице колледжа, которая берет интервью у молодого и преуспевающего бизнесмена Кристиана Грея. Впоследствии между ними развиваются отношения, в ходе которых Грей признается в своем увлечении БДСМ.
В июне 2015 года Джеймс выпустила мужскую версию романа, в которой повествование шло от лица Кристиана Грея. В 2017 году вышел "Темнее", вторая часть истории бизнесмена.