По новой книге автора 'Пятидесяти оттенков серого' снимут фильм

Новости культуры:Студия Universal приобрела права на экранизацию книги "Мистер" писательницы Э. Л. Джеймс.

Студия Universal купила права на экранизацию нового романа автора "50 оттенков серого" Э.Л. Джеймс. Как сообщает Variety, роман "Мистер" вышел в 2019 году и стал бестселлером.

Роман рассказывает о богатом британском аристократе, который влюбился в свою домработницу из Албании, не подозревая, что она скрывается от торговцев людьми. "Мистер" находился в списке бестселлеров New York Times на протяжении девяти недель, книга продается в 33 странах.

Джеймс выступит продюсером нового фильма, так же, как и всех частей "50 оттенков серого".

Трилогия "50 оттенков серого" была выпущена в 2011 году и была продана тиражом более 125 миллионов экземпляров, став одной из самых популярных литературных серий в истории. Она повествует об Анастейше Стил, выпускнице колледжа, которая берет интервью у молодого и преуспевающего бизнесмена Кристиана Грея. Впоследствии между ними развиваются отношения, в ходе которых Грей признается в своем увлечении БДСМ.

В июне 2015 года Джеймс выпустила мужскую версию романа, в которой повествование шло от лица Кристиана Грея. В 2017 году вышел "Темнее", вторая часть истории бизнесмена.