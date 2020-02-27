Ребекка Бридс сыграет Клариссу Старлинг в спин-оффе "Молчания ягнят"

Новости культуры:Героине предстоит побороть демонов прошлого, связанных с её детскими годами и собственной семьёй.

Сайт Variety сообщил, что главную роль в сериале CBS "Кларисса" исполнит Ребекка Бридс. Действие сериала начнется в 1993 году, спустя год после событий "Молчания ягнят", и сосредоточится на истории агента ФБР Клариссы Старлинг. Она продолжит свою работу по поимке сексуальных маньяков и серийных убийц, при этом ей придется умело лавировать в мире большой политики, которого так много в Вашингтоне, округ Колумбия.

Бирдс будет третьей актрисой, сыгравшей Клариссу Старлинг после Джоди Фостер в "Молчании ягнят" и Джулианны Мур в "Ганнибале". За эту роль Фостер получила премию "Оскар". Ребекка Бирдс известна по съемкам в родной Австралии в сериале "Домой и в путь", а также по участию в сериалах "Милые обманщицы" и "Древние".

Также она снималась в фильмах "Ньюкасл" и "Три лета".

Сценаристами и исполнительными продюсерами сериала выступают Алекс Куртцман("Звездный путь: Дискавери", "Зена — королева воинов") и Дженни Люмет ("Мумия", "Рейчел выходит замуж"). По их мнению, сейчас самое время для такой героини: страдающей, стойкой, борющейся с демонами прошлого.